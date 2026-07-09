PRESENTACIÓN
Muros lanza una guía para dar visibilidad a su oferta hostelera
La publicación, impulsada por la asociación local, contó con el apoyo del Concello y la Diputación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Asociación de Hostaleiros de Muros, con el apoyo del Concello y de la Diputación de A Coruña, presentó una guía de establecimientos locales con los datos más relevantes de su oferta con el fin de promocionar y divulgar los múltiples servicios que ofrece la localidad.
El acto de presentación estuvo presidido por la concejala de Turismo, Caridad González Cerviño, quien destacó que "é unha ferramenta necesaria para o coñecemento dos distintos locais hostaleiros como bares e restaurantes". Agradeció además "a colaboración da Deputación da Coruña para poder publicar esta guía".
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea
- Un vecino de Santiago acaba hospitalizado por una brutal paliza en el paseo del río Sarela: "Cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza"
- Maruxa, una vida dedicada a educar y a construir el Colegio ALCA
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- La reacción de Ibai Llanos al debut de Borja Iglesias en el Mundial que ya es viral: 'No han pitado el final para...
- Basura, botellones y hasta cuatro peleas a la vez: cancelan la Romaría das Peñas de Boiro
- Lavacolla se beneficia de la ambiciosa expansión en España de la 'low cost' Wizz Air: tres nuevas rutas con sus conexiones
La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel
Ofrecido por Maribel Yébenes