Muros lanza una guía para dar visibilidad a su oferta hostelera

La Asociación de Hostaleiros de Muros, con el apoyo del Concello y de la Diputación de A Coruña, presentó una guía de establecimientos locales con los datos más relevantes de su oferta con el fin de promocionar y divulgar los múltiples servicios que ofrece la localidad.

El acto de presentación estuvo presidido por la concejala de Turismo, Caridad González Cerviño, quien destacó que "é unha ferramenta necesaria para o coñecemento dos distintos locais hostaleiros como bares e restaurantes". Agradeció además "a colaboración da Deputación da Coruña para poder publicar esta guía".