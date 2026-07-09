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Muros lanza una guía para dar visibilidad a su oferta hostelera

La publicación, impulsada por la asociación local, contó con el apoyo del Concello y la Diputación

Caridad González, en el centro, en el acto de presentación de la guía.

Caridad González, en el centro, en el acto de presentación de la guía. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

La Asociación de Hostaleiros de Muros, con el apoyo del Concello y de la Diputación de A Coruña, presentó una guía de establecimientos locales con los datos más relevantes de su oferta con el fin de promocionar y divulgar los múltiples servicios que ofrece la localidad.

El acto de presentación estuvo presidido por la concejala de Turismo, Caridad González Cerviño, quien destacó que "é unha ferramenta necesaria para o coñecemento dos distintos locais hostaleiros como bares e restaurantes". Agradeció además "a colaboración da Deputación da Coruña para poder publicar esta guía".

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