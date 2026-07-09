FESTIVAL
O Bolofest chega a Lousame con música, talento local e fin solidario
Celebrarase o sábado 11 no campo vello de Cruído con entradas a prezos populares
O campo vello de fútbol de Cruído, en Lousame, será escenario da quinta edición do Bolofest que se celebrará o sábado día 11. A organización corre a cargo do Concello, en colaboración con Artgallar e a Asociación de Veciños de Cruído.
O recinto abrirá as súas portas ás 15.00 horas e os concertos prolongaranse ata as doce da noite. Actuarán seis grupos: DJ Pichi, YG Hizz, Cayetano The Cods, Adhara & Ritman e Sara & Majos, cun Espazo Talento no que tocarán un par de mozos de Lousame e outros dous da Escola de Música de Noia.
O festival terá un fin solidario para apoiar á Cruz Vermella. As entradas custan 1 euro (venda anticipada) e 2 euros (taquilla).
Unha cita consolidada
O alcalde de Lousame, Esteban Ares, que presidiu o acto de presentación, xunto co oordinador do Bolofest, Antón Horta, sinalou que "é un orgullo poder acoller este festival tan consolidado na comarca e traelo a Cruído". Cómpre lembrar que as catro edicións anteriores celebráronse en Noia.
Agradeceu a Antón Horta "todo o traballo e esforzo que fixo para que este festival continúe", e tamén aos veciños e veciñas de Cruído, "que sempre se amosaron colaboradores e dispostos a axudar no que faga falta. Esperamos que sexa un éxito, e agardemos que se consolide de cara aos próximos anos".
Música en directo
Pola súa banda, Antón Horta salientou que o Bolofest "é un proxecto de música en directo onde o secreto radica en que colle sempre os grupos da zona e da comarca. En Lousame, por exemplo, imos contar cun par de grupo de nenos no espazo que temos para xóvenes talentos, e despois teremos outros grupos que xa son coñecidos neste tipo de festivais".
O único que queremos, engadiu, "é que a xente se anime a comprobar unha vez máis que o Bolofest ten a súa propia identidade, que é un festival no medio na natureza, comprometido coa recollida do lixo... Incluso temos un horario de tres da tarde a doce da noite para que dea opción a vir a xente nova, aos pais, aos fillos...e desfrutar dunha xornada como se fose unha romaría".
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea
- Un vecino de Santiago acaba hospitalizado por una brutal paliza en el paseo del río Sarela: "Cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza"
- Maruxa, una vida dedicada a educar y a construir el Colegio ALCA
- La reacción de Ibai Llanos al debut de Borja Iglesias en el Mundial que ya es viral: 'No han pitado el final para...
- Basura, botellones y hasta cuatro peleas a la vez: cancelan la Romaría das Peñas de Boiro
- Lavacolla se beneficia de la ambiciosa expansión en España de la 'low cost' Wizz Air: tres nuevas rutas con sus conexiones