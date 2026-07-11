INFRAESTRUTURAS
Portos aborda co Concello e a confraría as necesidades do porto de Ribeira
Natalia Botana visitou as instalacións acompañada pola alcaldesa e o patrón maior
A presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, visitou o porto de Ribeira acompañada pola alcaldesa, María Sampedro, e o patrón maior, José Antonio Pérez Sieira, para afondar nas prioridades de actuación no municipio ribeirense.
Durante a súa visita, comprobou a delimitación de prazas de aparcadoiro para o sector profesional establecida recentemente polo ente público e revisou as demandas municipais e sectoriais en materia de mantemento e seguridade das instalacións.
Esta visita enmárcase na rolda de primeiros encontros institucionais de Botana logo do seu nomeamento, coa que está a tomar contacto directo cos representantes municipais, o sector profesional e náutico recreativo, así como cos operadores portuarios dos principais portos de titularidade autonómica.
- Éxito rotundo: la práctica totalidad de las 34 viviendas subastadas en Palmeira ya tienen dueño
- Boqueixón vende ya el equivalente a 850 bañeras de agua al día a Touro para asegurar la traída de centenares de vecinos
- Una DANA condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia con tormentas, chubascos y brumas costeras
- Ames presenta el cartel de las fiestas de Bertamiráns y Milladoiro
- El rincón de Galicia que viaja este fin de semana al siglo XIX al ritmo del Caribe: tres días de conciertos, coches de época y habaneras
- Caseros a la caza del universitario en las colas ante las inmobiliarias: 'Vinieron tres personas a ofrecernos pisos
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca