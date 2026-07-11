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INFRAESTRUTURAS

Portos aborda co Concello e a confraría as necesidades do porto de Ribeira

Natalia Botana visitou as instalacións acompañada pola alcaldesa e o patrón maior

Pérez Sieira, esquerda, Botana, Abraldes e Sampedro no porto de Ribeira.

Pérez Sieira, esquerda, Botana, Abraldes e Sampedro no porto de Ribeira. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, visitou o porto de Ribeira acompañada pola alcaldesa, María Sampedro, e o patrón maior, José Antonio Pérez Sieira, para afondar nas prioridades de actuación no municipio ribeirense.

Durante a súa visita, comprobou a delimitación de prazas de aparcadoiro para o sector profesional establecida recentemente polo ente público e revisou as demandas municipais e sectoriais en materia de mantemento e seguridade das instalacións.

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Esta visita enmárcase na rolda de primeiros encontros institucionais de Botana logo do seu nomeamento, coa que está a tomar contacto directo cos representantes municipais, o sector profesional e náutico recreativo, así como cos operadores portuarios dos principais portos de titularidade autonómica.

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