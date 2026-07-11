«Todo vendido»: el éxito de la subasta de Playa Linda anima a construir una nueva urbanización en Palmeira

"Ni podíamos imaginar que esta subasta tendría tanta demanda". Es la reacción de uno de los responsables de la empresa a la que le quitaron de las manos las 34 viviendas y sus correspondientes garajes y bodegas de la urbanización Residencial Playa Linda, de Palmeira (Ribeira) en una puja que fue un "éxito rotundo".

Aunque oficialmente el cierre de la subasta, realizada a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), estaba fijado para las 18.00 horas del jueves, la alta demanda hizo que se prolongase hasta las 1.30 horas del viernes. Y el resultado no pudo ser más positivo: "todo vendido".

Varias de las viviendas de Playa Linda que han sido subastadas. / Cedida

Los precios de adjudicación de las 34 viviendas, de entre 59 y 80 metros cuadrados, se situaron finalmente entre 94.000 y 148.000 euros, mientras que por los garajes y bodegas se pagaron entre 4.000 y 12.000 euros.

Cabe recordar que los inmuebles subastados habían sido adquiridos a la Sareb por la compañía promotora de la subasta, que asumió una deuda de 3.874.649 euros, más intereses y costas. Tras la exitosa subasta, ha conseguido cubrir la deuda acumulada e incluso obtener beneficios. "Una operación perfecta", afirmó el impulsor de la puja.

Segunda residencia

La operación les ha permitido constatar que "hay una gran demanda de vivienda en esta zona y que Palmeira y su entorno son destinos muy valorados por quienes buscan una segunda residencia u hogar vacacional, especialmente entre visitantes de Madrid, Valladolid y Zaragoza", añadió.

Por ello, la sociedad ya está valorando la posibilidad de adquirir una parcela en Palmeira de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados para promover una urbanización similar.

"No se trata de construir pisos y apartamentos en medio de una calle, sino de crear una urbanización que esté cerrada y protegida, porque eso aporta seguridad, y que además disponga de piscina", afirmó el promotor de la subasta.

"Hemos constatado que hay clientes con capacidad para invertir hasta 200.000 euros", explicó. De hecho, añadió, "solo en la mañana del viernes he recibido unas veinte llamadas de personas interesadas, que creían que no se habían vendido todas las viviendas de Playa Linda y que querían comprar en esa urbanización".

Palmira se revaloriza como destino turístico

Por eso, la sociedad inmobiliaria tratará de satisfacer esa demanda con una promoción de vivienda nueva. "Palmeira se ha reafirmado como un destino turístico muy demandado, como ha quedado demostrado en esta subasta", afirmó el promotor.

Atribuye además parte del éxito de la puja "a la difusión realizada por EL CORREO GALLEGO, que permitió dar a conocer esta oportunidad única a muchas personas".