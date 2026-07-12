Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turísticaIncendio AlmeríaAlquiler estudiantesBorja IglesiasMarquesina estación trenCarreira Pedestre
instagram

JUSTICIA

A juicio cuatro acusados de atracar una joyería en Boiro y huir con 60.000 € en joyas

La Fiscalía solicita para ellos penas de entre cinco y diez años de prisión

El juicio se celebrará los días 16 y 17 de julio en la Audiencia en Santiago.

El juicio se celebrará los días 16 y 17 de julio en la Audiencia en Santiago. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará los días 16 y 17 de julio a los cuatro atracadores (dos hombres y dos mujeres) de la Joyería Sande, de Boiro, en 2023. La Fiscalía solicita penas de nueve años y nueve meses para dos de los acusados, y cinco años de cárcel para los otros dos implicados.

Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2023, después de que los encausados alquilasen un vehículo en Santiago, desde donde se dirigieron a Boiro. Aparcaron en las inmediaciones de la joyería y dos quedaron realizando labores de vigilancia, mientras que otros dos accedieron al establecimiento.

Inmovilizaron y dejaron tirada a la joyera

Pidieron a la joyera que les mostrase una pulsera y una alianza de oro y, cuando estaban siendo atendidos entró otra clienta. Propusieron a la responsable de la joyería que atendiese primero a la mujer y cuando esta se fue, aprovechando que la joyera les dio la espalda para abrir la caja fuerte, uno de los acusados la inmovilizó y le tapó la boca con cinta de embalaje. Le ataron la piernas y los brazos con bridas, y la dejaron en el suelo boca abajo.

Accedieron a la caja fuerte y se llevaron joyas por valor de 60.000 euros. La clienta que había sido atendida antes, regresó a la joyería al sospechar de la actitud de la pareja. Encontró la puerta cerrada y vio como los acusados abandonaban apresuradamente el lugar con los estuches de joyas y después emprendieron la huida en el coche.

Noticias relacionadas y más

Las joyas no pudieron ser recuperadas y "la joyería no estaba asegurada", según recoge el escrito de la Fiscalía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  2. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  3. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  4. Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña
  5. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  6. Una DANA condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia con tormentas, chubascos y brumas costeras
  7. Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo
  8. «Todo vendido»: el éxito de la subasta de Playa Linda anima a construir una nueva urbanización en Palmeira

A juicio cuatro acusados de atracar una joyería en Boiro y huir con 60.000 € en joyas

A juicio cuatro acusados de atracar una joyería en Boiro y huir con 60.000 € en joyas

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

Cuatro jóvenes heridos al impactar su coche contra una vivienda en Ponteceso

Cuatro jóvenes heridos al impactar su coche contra una vivienda en Ponteceso

Estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos: mil evacuados regresan a sus casas

Estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos: mil evacuados regresan a sus casas

Samu Rodríguez se despide del Compostela después de diez temporadas y 274 partidos: "Siempre será una parte de nuestro escudo"

Samu Rodríguez se despide del Compostela después de diez temporadas y 274 partidos: "Siempre será una parte de nuestro escudo"

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Seis empresas pugnan para construir la senda de A Estrada al polígono de Toedo por 1,1 millones

Seis empresas pugnan para construir la senda de A Estrada al polígono de Toedo por 1,1 millones

Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras salirse de vía e impactar contra un muro en Santa Comba

Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras salirse de vía e impactar contra un muro en Santa Comba
Tracking Pixel Contents