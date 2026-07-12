JUSTICIA
A juicio cuatro acusados de atracar una joyería en Boiro y huir con 60.000 € en joyas
La Fiscalía solicita para ellos penas de entre cinco y diez años de prisión
La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará los días 16 y 17 de julio a los cuatro atracadores (dos hombres y dos mujeres) de la Joyería Sande, de Boiro, en 2023. La Fiscalía solicita penas de nueve años y nueve meses para dos de los acusados, y cinco años de cárcel para los otros dos implicados.
Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2023, después de que los encausados alquilasen un vehículo en Santiago, desde donde se dirigieron a Boiro. Aparcaron en las inmediaciones de la joyería y dos quedaron realizando labores de vigilancia, mientras que otros dos accedieron al establecimiento.
Inmovilizaron y dejaron tirada a la joyera
Pidieron a la joyera que les mostrase una pulsera y una alianza de oro y, cuando estaban siendo atendidos entró otra clienta. Propusieron a la responsable de la joyería que atendiese primero a la mujer y cuando esta se fue, aprovechando que la joyera les dio la espalda para abrir la caja fuerte, uno de los acusados la inmovilizó y le tapó la boca con cinta de embalaje. Le ataron la piernas y los brazos con bridas, y la dejaron en el suelo boca abajo.
Accedieron a la caja fuerte y se llevaron joyas por valor de 60.000 euros. La clienta que había sido atendida antes, regresó a la joyería al sospechar de la actitud de la pareja. Encontró la puerta cerrada y vio como los acusados abandonaban apresuradamente el lugar con los estuches de joyas y después emprendieron la huida en el coche.
Las joyas no pudieron ser recuperadas y "la joyería no estaba asegurada", según recoge el escrito de la Fiscalía.
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