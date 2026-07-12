FESTIVAL
Ribeira bailou ao ritmo da tradición na terceira Noite Tradi
Bailadela, As Setelinguas, Unto Vello e Delameseta animaron unha velada que fixo bailar o público
A III Noite Tradi sacou a bailar en Ribeira a boa parte dos asistentes nunha animada velada, a pesar da tormenta. De animar a noite encargáronse Bailadela, As Setelinguas da AFLM de Aguiño, o dúo tradicional galego Unto Vello e o trío tradicional castelán-leonés Delameseta, que fixeron as delicias do numeroso público asistente.
A cita, organizada pola AC Bailadela e a Concellería de Cultura de Ribeira, comezou coa presentación a cargo da mestra de canto e baile tradi, Manola Valiño, acompañada da concelleira Ana Barreiro, que agradeceu á asociación a organización do evento e manter as tradicións.
De seguido, o folclore da terra compartiu protagonismo con outros ritmos e melodías, como o folk castelán. A Noite Tradi enmarcouse dentro do programa municipal A Fiestra da Cultura.
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