La Confraría da Dorna 'excomulga' a la alcaldesa de Ribeira: "Nunca foi unha dorneira de pro"

Los motores ya están en marcha. El próximo viernes 17 arranca la cita más emblemática de Ribeira, la Festa da Dorna, que este año alcanza su 78ª edición y cuya jornada central, la del 24, no estará marcada en rojo en el calendario.

Y, tirando de la retranca y el sarcasmo que la caracterizan, la Confraría da Dorna le reprocha a la alcaldesa, María Sampedro, que ese día, el 24 de julio, no sea este año festivo local.

A ella, a la "alcaldesa non electa" y "autodenominada maior dorneira do mundo arrebatado" le dedican precisamente el programa de esa jornada, reprochándole en tono jocoso que el año pasado "usara" el festivo local "como moeda de cambio para chejar á Alcaldía".

"Non lle podemos retirar nincún título porque nunca foi unha dorneira de pro", añaden.

Un título que también le retiran al número dos del bipartido, Vicente Mariño, "ata que as rás da lajuna de Carrejal críen pelexo, ou que o festivo local volva onde ten que estar; o que primeiro sexa", y al edil de Deportes, Álex Vidal.

La primera gran cita de esta nueva travesía de la Festa da Dorma será el desfiel del Facho Dorneiro, este viernes 17 a las once de la mañana.

Por la noche habrá queimada, y la música tomará las plazas de la ciudad con sesiones a cargo de los DJ's Tito Maverick, Iván Rbeira, Landeira, CT, Mateo Abelleira y Anxo Sobrido.

El sábado 18 será el Orjullo Jaiteiro, desde las 11.00 horas, a cargo de Borja & Cía, Os Liantes, Suabesebe, Enxebres de San Lázaro, Tahúme, Laghareu, Trécola, Riparia, Río de Anxo, la banda de gaitas Estivada de Calo y Os Festas.

Poco después será la Xuntansa de embarcacións tradisionais y, por la tarde, una nueva edición de los Xojos populares de terra, en Coroso.

El domingo 19 se celebrará el Jran prix de carrilanas (18.30 horas), y por la noche tendrá lugar el concierto de De Ninghures en la Praza da Porta do Sol, en el marco del festival Rockandorna, en el que hasta el día 24 se sucederán también las actuaciones de Lamatumbá, Muyayo Rif, Dakidarría, Reality, Cocco Lexa, Neverloura, Habelas Hainas y Extremodorna, además de los DJ' antes citados.

El lunes 20 la diversión llegará con los Xojos de mar dorneiros (16.00) y el Jran premio Ícaro de voo sen motor (19.00).

El martes 21 será a las 21.00 horas la final del Sertamen itinerante de cansión de tasca, y el miércoles 22, la Batalla dos jallos dorneiros (a las 00.30 horas en Coroso).

El jueves 23, a las 22.30 horas, en el Malecón, los patrones y patronas de las nuevas peñas deberán someterse al Exame de patróns para poder pasar a formar parte oficialmente de la gran familia doneira.

Finalmente, el viernes 24, poco antes de las tres de la tarde, dará comienzo en aguas de Coroso la Rejata Cutre Shark de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo.

La Cooperativa del Mar Santa Eugenia ofrecerá una degustación gratuita de Lirio de Ribeira.

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