Rianxo acogerá del 18 al 23 de agosto el festival de títeres tradicionales Titiriberia
En varios escaparates de la villa podrá verse una exposición de la compañía Trécola, con 44 años de historia
Europa Press
El festival de títeres tradicionales Titiriberia se celebrará del 18 al 23 de agosto en Rianxo con un cartel que incluirá compañías gallegas, portuguesas y del resto de España.
Esta undécima edición comienza este mes con dos exposiciones de títeres sobre las históricas compañías gallegas Tanxarina y Trécola. Ambas abrirán este miércoles 15 de julio y podrán verse hasta el 3 de septiembre.
Por un lado, Tanxarina, 40 anos de monicreques podrá verse en el auditorio de Rianxo. Hace un recorrido por una de las compañías decanas del teatro de objetos en Galicia, fundada en 1983 y encabezada por Eduardo Rodríguez Cunha Tatán, Miguel Borines y Andrés Giráldez. Habrá visitas guiadas los días 18, 20 y 21 de agosto.
Por su parte, Marionetas nos escaparates recoge una selección de piezas de la compañía Trécola, referente de los títeres gallegos, con 44 años de historia, que podrán verse en diferentes establecimientos de Rianxo.
En otro orden de cosas, el maestro luso José M. Valbom Gil ofrecerá un curso de formación, entre el 21 y el 23 de agosto, sobre el Teatro Dom Roberto, forme portuguesa del títere de cachiporra estrechamente vinculado a Barriga Verde.
Este festival está organizado por la asociación Morreu o Demo y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Rianxo, la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Inaem.
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