Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivenda SantiagoMariscadorasMundial 2026Ratas Plaza RoxaCarreira Pedestre
instagram

Anulan el decomiso de 16.700 euros del asesinado por su hijo en Muros al no ser investigado formalmente por narcotráfico

El presunto autor falleció antes de la incoación del procedimiento penal, lo que impidió dirigir formalmente la investigación contra él

Fachada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fachada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Muros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que acordaba el decomiso de 16.700 euros intervenidos al hombre asesinado por su hijo en una vivienda de Esteiro, en Muros, en 2023, al considerar el alto tribunal que el hallazgo se produjo una vez fallecido y no pudo ser investigado formalmente.

Según se recoge en la sentencia, los hechos sucedieron en mayo de 2023 cuando, en el marco de la investigación por el homicidio del hombre a manos de su hijo, los agentes encontraron importantes cantidades de sustancia estupefaciente ocultas en la vivienda y dinero en efectivo.

Así, la Audiencia Provincial consideraba acreditado que el dinero procedía de la actividad de tráfico de drogas.

La investigación patrimonial realizada posteriormente al homicidio llevó a la Fiscalía a sostener que el dinero intervenido constituía una ganancia derivada de un delito contra la salud pública.

Sin embargo, el presunto autor falleció antes de la incoación del procedimiento penal, lo que impidió dirigir formalmente la investigación contra él.

Ahora, el TSXG rechaza la interpretación realizada por la Audiencia Provincial y señala que el decomiso sin condena únicamente puede acordarse cuando la persona fallecida hubiera adquirido previamente la condición de investigada o acusada.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, el alto tribunal gallego revoca la sentencia de primera instancia, desestima la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y absuelve a los demandados de todas las pretensiones ejercitadas contra ellos. Asimismo, señala que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: 'A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope
  2. Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
  3. Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames
  4. El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: 'Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo
  5. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  6. Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
  7. La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde, en Santiago
  8. Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano

Anulan el decomiso de 16.700 euros del asesinado por su hijo en Muros al no ser investigado formalmente por narcotráfico

Anulan el decomiso de 16.700 euros del asesinado por su hijo en Muros al no ser investigado formalmente por narcotráfico

Manu Rivas regresa a Santiago para reforzar el sector izquierdo del Compostela

Manu Rivas regresa a Santiago para reforzar el sector izquierdo del Compostela

La Xunta y Raxoi comparten la "necesidad" de una comunicación fluida de cara al Xacobeo 2027

La Xunta y Raxoi comparten la "necesidad" de una comunicación fluida de cara al Xacobeo 2027

La Xunta evita asumir los compromisos para reforzar la seguridad de las trabajadoras del SAF

La Xunta evita asumir los compromisos para reforzar la seguridad de las trabajadoras del SAF

Muere un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

Muere un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial

Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial

El mejor festival de música electrónica del mundo ficha a un DJ de Santiago para pinchar en sus sesiones especiales

El mejor festival de música electrónica del mundo ficha a un DJ de Santiago para pinchar en sus sesiones especiales

El Compostela se despide de su máximo goleador: Jorge Maceira y Aarón Martínez abandonan la capital gallega

El Compostela se despide de su máximo goleador: Jorge Maceira y Aarón Martínez abandonan la capital gallega
Tracking Pixel Contents