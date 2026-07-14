Anulan el decomiso de 16.700 euros del asesinado por su hijo en Muros al no ser investigado formalmente por narcotráfico
El presunto autor falleció antes de la incoación del procedimiento penal, lo que impidió dirigir formalmente la investigación contra él
Europa Press
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que acordaba el decomiso de 16.700 euros intervenidos al hombre asesinado por su hijo en una vivienda de Esteiro, en Muros, en 2023, al considerar el alto tribunal que el hallazgo se produjo una vez fallecido y no pudo ser investigado formalmente.
Según se recoge en la sentencia, los hechos sucedieron en mayo de 2023 cuando, en el marco de la investigación por el homicidio del hombre a manos de su hijo, los agentes encontraron importantes cantidades de sustancia estupefaciente ocultas en la vivienda y dinero en efectivo.
Así, la Audiencia Provincial consideraba acreditado que el dinero procedía de la actividad de tráfico de drogas.
La investigación patrimonial realizada posteriormente al homicidio llevó a la Fiscalía a sostener que el dinero intervenido constituía una ganancia derivada de un delito contra la salud pública.
Sin embargo, el presunto autor falleció antes de la incoación del procedimiento penal, lo que impidió dirigir formalmente la investigación contra él.
Ahora, el TSXG rechaza la interpretación realizada por la Audiencia Provincial y señala que el decomiso sin condena únicamente puede acordarse cuando la persona fallecida hubiera adquirido previamente la condición de investigada o acusada.
Por todo ello, el alto tribunal gallego revoca la sentencia de primera instancia, desestima la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y absuelve a los demandados de todas las pretensiones ejercitadas contra ellos. Asimismo, señala que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
- Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: 'A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope
- Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
- Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames
- El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: 'Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo
- La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
- Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
- La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde, en Santiago
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano