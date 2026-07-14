Anulan el decomiso de 16.700 euros del asesinado por su hijo en Muros al no ser investigado formalmente por narcotráfico

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que acordaba el decomiso de 16.700 euros intervenidos al hombre asesinado por su hijo en una vivienda de Esteiro, en Muros, en 2023, al considerar el alto tribunal que el hallazgo se produjo una vez fallecido y no pudo ser investigado formalmente.

Según se recoge en la sentencia, los hechos sucedieron en mayo de 2023 cuando, en el marco de la investigación por el homicidio del hombre a manos de su hijo, los agentes encontraron importantes cantidades de sustancia estupefaciente ocultas en la vivienda y dinero en efectivo.

Así, la Audiencia Provincial consideraba acreditado que el dinero procedía de la actividad de tráfico de drogas.

La investigación patrimonial realizada posteriormente al homicidio llevó a la Fiscalía a sostener que el dinero intervenido constituía una ganancia derivada de un delito contra la salud pública.

Sin embargo, el presunto autor falleció antes de la incoación del procedimiento penal, lo que impidió dirigir formalmente la investigación contra él.

Ahora, el TSXG rechaza la interpretación realizada por la Audiencia Provincial y señala que el decomiso sin condena únicamente puede acordarse cuando la persona fallecida hubiera adquirido previamente la condición de investigada o acusada.

Por todo ello, el alto tribunal gallego revoca la sentencia de primera instancia, desestima la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y absuelve a los demandados de todas las pretensiones ejercitadas contra ellos. Asimismo, señala que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.