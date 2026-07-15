El Gobierno de Boiro prevé inaugurar en diciembre la redimensionada casa de cultura

Las obras de rehabilitación integral de la casa de la cultura de Boiro avanzan al ritmo previsto y, salvo imprevistos, estarán terminadas en diciembre.

La actuación fue adjudicada por 4,6 millones de euros y cuenta con la financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La aportación del Estado es de 1,5 millones de euros, y el Concello asume la cuantía restante.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, supervisaron la ejecución de los trabajos, que ejecuta la empresa Proyecon.

La nueva estructura va a renovar por completo el edificio actual, construido en 1988, dotándolo de accesibilidad universal y de un envolvente que garantice la eficiencia energética.

El 60% del edificio será de nueva construcción. El nuevo inmueble va a ampliar el existente, pasando de 1.792 a 2.927 metros cuadrados para adaptarse a las nuevas necesidades y servicios.

Según el plazo inicial, los trabajos que financia el Estado para la mejora de la eficiencia energética en la parte a rehabilitar debían estar terminados en junio de este año, pero en mayo se amplió hasta diciembre.

En cuanto a la parte de obra nueva, al ser financiada con fondos municipales no está sujeta a un plazo límite, pero el Gobierno local trabaja con la previsión de que esté terminada también en diciembre, incluyendo el equipamiento.

En el complejo van a convivir el área administrativa, la biblioteca y el auditorio. Este último espacio será el gran protagonista de esta reforma, pues ampliará su capacidad hasta un total de 535 espectadores, una ampliación del 46% respeto a la capacidad del anterior.

Su diseño permitirá además un uso flexible para una ocupación del cincuenta, del setenta o del cien por cien. El espacio del auditorio se completará con camerinos, espacio de almacén, una sala polivalente para formación, un vestíbulo principal para la realización de actos y la renovación integral de los aseos.

La biblioteca estará también adaptada a las nuevas necesidades y requerimientos actuales con cuatro zonas diferenciadas. Contará con espacio para archivo y depósito de libros; un aula de estudio con 32 puestos; una zona con ocho ordenadores; y una ludoteca.

La actuación se completará con un área administrativa formada por una zona de trabajo para atención al público, despachos, una sala polivalente, almacén y archivo.

La totalidad del inmueble contará con accesibilidad plena y universal desde la avenida de la Constitución, para lo cual se va a crear un recorrido con zonas de sombra y descanso a modo de gran vestíbulo exterior con pendientes inferiores al 70%, que permita conectar el inmueble con la calle, además de garantizar la accesibilidad interior de todo el edificio.

Además, la construcción pasará de la cualificación energética E a la A, al contar con un diseño para que el balance de emisiones y consumo sea cero mediante la mejora del aislamiento térmico, la mejora de la iluminación (con un sistema de muy bajo consumo), sistemas de calidad de aire interior con renovación y sistemas de generación de energía fotovoltaica.

Esta actuación cuenta con la financiación del Gobierno de España a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP).