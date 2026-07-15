O servizo de conciliación de Rianxo ofrecerá o vindeiro curso sesenta prazas
Prestarase nos colexios Castelao, Brea Segade e Ana María Diéguez
A Xunta de Goberno Local de Rianxo aprobou as bases do servizo de conciliación Rianxo Madruga para ao vindeiro curso 2026/2027, que o Concello prestará por terceiro curso consecutivo.
O servizo prestarase dende dúas horas antes do inicio da xornada escolar nos tres centros de Educación Infantil e Primaria do municipio nos que se acade o grupo mínimo de alumnado esixido.
Habilítanse un total de 60 prazas: 30 no CEIP Castelao, 15 no CEIP Ana María Diéguez e 15 no CEP Xosé María Brea Segade.
O prazo de matrícula abrirase dentro duns días. Este ano haberá un servizo de conciliación municipal durante todos os períodos non lectivos do curso (Nadal, Entroido e Semana Santa).
"O obxectivo para a vindeira lexislatura será a posta en marcha dun servizo municipal de comedores en cuxo deseño xa estamos traballando", sinala o alcalde, Julián Bustelo.
"Un dos obxectivos da presente lexislatura era a posta en funcionamento dun servizo de conciliación estable e que pouco a pouco fora incorporando melloras para darlle resposta ás necesidades das familias traballadoras do noso municipio", engade o rexedor.
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