Treinta jóvenes con diabetes participan en un campamento de verano en Ribeira

La Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia (Anedia) celebra su quinto campamento de verano, este año por primera vez Ribeira.

El Ayuntamiento colabora en la realización de las actividades que reúnen a una treintena de jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años que proceden de distintos puntos de la geografía gallega y que padecen diabetes tipo 1.

Las actividades están dirigidas por quince monitores y voluntarios.

El concejal de Sanidad, Vicente Mariño, se desplazó hasta la playa de Coroso, donde los participantes en este campamento se encontraban haciendo deportes náuticos, como kayak y paddle surf.

"Es importante apoyar desde las administraciones públicas el desarrollo de estas iniciativas, que no solo ofrecen actividades de ocio, sino que también posibilitan que los jóvenes con diabetes tipo 1 aprendan a regular el consumo de alimentos en función del esfuerzo físico que realicen", señaló Mariño.

Además, las actuales dependencias del Ayuntamiento de Ribeira continúan albergando la exposición A orixe: a diabetes, un camiño de vida, promovida por Anedia, con la colaboración de la Asociación Amigos do Camiño de Santiago de Barbanza e Sar A Orixe.

La muestra está formada por 19 paneles. Se trata de un proyecto que busca sensibilizar sobre la realidad de las personas con diabetes y sus familias desde ese punto de partida que representa el diagnóstico, para retratar las diferentes etapas.