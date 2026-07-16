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Centos de embarcacións saíron engalanadas en procesión para honrar a patroa da xente do mar

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou nos actos celebrados en Aguiño

Marta Villaverde realizando a ofrenda floral no mar, en Aguiño.

Marta Villaverde realizando a ofrenda floral no mar, en Aguiño. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

Cada 16 de xullo conmemórase o día da Virxe do Carme, patroa da xente do mar; unha data con especial relevancia para os pobos costeiros. Na súa honra, centos de embarcacións saíron engalanadas en procesión en diversas localidades costeiras, nas que se celebraron tamén actos relixiosos con procesións por terra.

Embarcacións participantes na procesión marítima de Aguiño.

Embarcacións participantes na procesión marítima de Aguiño. / Cedida

En algunhas localidades, como Ribeira e Rianxo, este xoves é festivo local.

Na localidade ribeirense de Aguiño oficiouse unha misa no templo parroquial ás 11.30 horas, seguida da procesión terrestre ata o peirao, e da marítima, na que centos de persoas puideron participar a bordo dun catamarán, sumándose ás decenas de lanchas e barcos de pesca.

Marta Villaverde, flanqueada por José Antonio Santamaría, esquerda, e José Antonio Pérez.

Marta Villaverde, flanqueada por José Antonio Santamaría, esquerda, e José Antonio Pérez. / Cedida

Á altura da Forcadiña fíxose a ofrenda floral en recordo de todas as persoas falecidas no mar. Nos actos celebrados en Aguiño participou a conselleira do Mar, Marta Villaverde, xunto á alcaldesa, María Sampedro, e os patróns maiores de Ribeira (José Antonio Pérez) e Aguiño (José Antonio Santamaría).

Procesión polas rúas de Aguiño.

Procesión polas rúas de Aguiño. / Cedida

Durante a xornada, a titular de Mar destacou "o carácter estratéxico dun sector que é motor económico de Galicia" e manifestou o seu recoñecemento a todo o colectivo marítimo-pesqueiro polo seu labor, "que sitúa a comunidade como referente internacional".

Villaverde subliñou que "o mellor xeito de honrar as xentes do mar é seguir traballando dende as administracións para garantir a súa viabilidade e o seu futuro, un obxectivo prioritario no que a Xunta está plenamente implicada".

As parroquias de Corrubedo e Palmeira tamén celebrarán este xoves pola tarde a súa homenaxe á Virxe do Carme con misas e procesións.

O Concello de Ribeira dedicará o día un de agosto á patroa da xente do mar, ao abeiro da axenda das festas do verán. A misa solemne será cantada pola Coral do Círculo Mercantil de Ribeira, ás 18.30 horas, na lonxa. Despois, sairá a procesión marítima e terrestre coa actuación das Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, na lonxa.

A parroquia de Castiñeiras fará o propio durante os seus festexos patronais, na penúltima semana de agosto.

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Tamén en Noia, Muros, Rianxo ou Cabo de Cruz (Boiro) houbo procesións marítimas este xoves.

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