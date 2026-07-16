Feira Medieval en Noia, Carrilanas de Esteiro e Festa da Dorna en Ribeira: tres citas para non perderse esta fin de semana
A troula comeza este venres co desfile do facho dorneiro, o espectáculo de bandeiras na vila noiesa e o festival musical en Muros
Non hai rincón de Galicia que non teña unha cita lúdica marcada en vermello no seu calendario estival. Unhas ao redor da gastronomía; outras, a o son da boa música; e todas coa diversión no epicentro.
En Ribeira bota a andar este ventes a 78º Festa da Dorna co desfile do facho dorneiro (ás 11.00 horas). Pola noite haberá queimada na Praza da Porta do Sol, e a música tomará as prazas da cidade con sesións a cargo dos DJ's Tito Maverick, Iván Rbeira, Landeira, CT, Mateo Abelleira e Anxo Sobrido.
O sábado 18 será o Orjullo Jaiteiro, desde as 11.00 horas, a cargo de Borja & Cía, Os Liantes, Suabesebe, Enxebres de San Lázaro, Tahúme, Laghareu, Trécola, Riparia, Río de Anxo, la banda de gaitas Estivada de Calo e Os Festas.
Pouco despois será a Xuntansa de embarcacións tradisionais e, pola tarde, unha nova edición dos Xojos populares de terra, en Coroso.
O domingo 19 celebrarase o Jran prix de carrilanas (18.30 horas), e pola noite terá lugar o concerto de De Ninghures na Praza da Porta do Sol, no marco do festival Rockandorna.
Todo iso de momento, porque a troula dorneira seguirá en Ribeira ata o venres 24.
Tamén este venres comeza en Noia ás 17.00 horas a Feira Medieval, coa apertura dun mercado (no Peirao do Marqués) con 220 postos de artesanía, alimentación e animación e dun campamento medieval.
Ás oito da tarde representarase no Peirao do Marqués o histórico desembarco de 1147, cando as naves británicas encabezadas polo monxe Arnulfo arribaron ao porto de Noia antes de continuar a súa peregrinación cara a Compostela.
Ás once da noite será o primeiro dos desfiles (terán lugar tamén o sábado e o domingo) dos Abandeirados da Toscana, recoñecidos internacionalmente polas súas exhibicións de bandeiras históricas.
O programa inclúe tamén as tradicionais xustas de cabaleiros, que nesta edición incorporarán novos contidos e representacións. As primeiras serán o sábado ás 20.30 horas.
Pola súa banda, a exhibición de cetrería trasladarase aos xardíns de Felipe de Castro, buscando un espazo máis axeitado e con mellores condicións para o benestar das aves.
E o Festival das Carrilanas ambientará durante toda a fin de semana a localidade muradá de Esteiro, onde o domingo será o XXXVI Gran Prix das Carrilanas.
A entrada ao festival musical será de balde, pero con acceso prioritario para os socios da entidade organizadora. Este venres actúan Baiuca, 9louro, De Ninghures, Kike Varela e Moe DJ; o sábado, The Rapants, Treixadura, Familia Caamagno, Señora DJ, Alddara, Xián Pais; e o domingo, a Orquesta Neverlousa e Mekánika Rolling Band.
En canto á baixada de carrilanas, desenvolverase na costa do Maio, cun circuíto de 2,5 quilómetros.
O primeiro día da festa, o venres 17, xa se poden ver as primeiras carrilanas polas rúas de Esteiro. O sábado comezan as primeiras probas e ás sete da tarde dispútase a pole position, na que se deciden os postos de saída da carreira final.
O domingo, día grande desta Festa de Interese Turístico Nacional, ás sete da tarde será a primeira carreira, na que compiten os máis pequenos. Media hora despois será o turno dos vehículos lentos, os que antepoñen a exhibición dos seus orixinais deseños en detrimento da velocidade.
Logo será a entrega de premios na alameda, con galardóns para os campións; para as carrilanas máis fermosa e mellor engalanada; para os pilotos que leven os disfraces máis orixinais; para a carrilana do ano; e para o equipo que reúna as condicións máis singulares.
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