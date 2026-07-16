Un órgano de 124 años con 961 tubos suena de nuevo en la Misa del Peregrino... muy cerca de Compostela

En la iglesia parroquial de San Martiño de Noia se oficiarán Misas del Peregrino todos los domingos y festivos de los meses de julio y de agosto.

Estos oficios religiosos tendrán lugar a las 09.00 horas e incluirán no solo la tradicional bendición de los peregrinos, sino que contarán con el acompañamiento musical del restaurado órgano, que cuenta con 124 años de historia y que constituye uno de los tesoros del Camiño da Ría de Muros-Noia.

Así lo confirma el tesorero de la Asociación de Municipios do Camiño da Ría de Muros-Noia y alcalde noiés, Francisco Pérez Caamaño, quien destaca que “después de las gestiones realizadas, por fin podemos anunciar que tenemos Misa del Peregrino los domingos y festivos, lo que hará aún más solemnes estos días".

La puesta a punto del instrumento fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de la Unidad Pastoral de Noia y de la Asociación O Tapal de San Martiño, así como de la Diputación de A Coruña y muchos colaboradores desinteresados y profesionales del taller Grenzing Organeros.

A pesar de que la más conocida es la que se celebra a diario en la Catedral de Compostela, otras localidades del Camino de Santiago acogen también Misas del Peregrino, un rito que no solo tiene un fuerte componente religioso, sino también un hondo simbolismo para todas las personas que se embarcan en una peregrinación.

Esta misa no es solo una oración por la protección y bienestar de los peregrinos durante su viaje, sino también una forma de agradecer la experiencia vivida y las bendiciones recibidas a lo largo del Camino.

Un instrumento centenario

El órgano de la iglesia de San Martiño de Noia, con 124 años de historia, tiene 961 tubos organizados en 14 registros y construidos en una aleación de estaño y plomo.

Fue construido en Zaragoza por los hermanos Inchaurbe y trasladado después en tren hasta Padrón, desde donde fue trasladado en carros hasta Noia, donde fue ensamblado en octubre de 1902. Cuenta con dos teclados manuales, con 56 piezas cada uno: el primero para accionar los tubos de la parte trasera y el segundo para darle vida a los de la zona frontal.

Otros trece pedales accionan los tubos más grandes. A mediados del siglo XX incorporó un motor para alimentar de forma automática el fuelle y que fue sustituido en 1991, momento en el que se limpiaron los tubos y teclados y si modificó el color de la caja.

Los ataques de la carcoma en el año 2000 dañaron varios tubos y dejaron inutilizado el órgano, hasta que en 2005 se inició su recuperación.