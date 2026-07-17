A arte da diversidade en clave feminina: Ambar promove a arquitectura social en Ribeira
O grupo Mulleres Artistas desenvolve o proxecto Barrio, convertendo vivendas en fogares a través da xilografía
A plena integración non ten barreiras. Non debe telas. Na asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, de Ribeira, promóvese de xeito transversal, abrindo camiños no eido laboral, no social, no educativo, no deportivo, no cultural...
Avanzando nesa liña, a entidade que preside Milagros Rey creou hai uns anos o grupo Mulleres Artistas, formado por once usuarias con diversidade funcional.
Un grupo de artistas que xa demostraron en varias ocasións o seu talento nos escenarios e que estes días andan embarcadas nun novo e ilusionante proxecto, denominado Barrio.
A iniciativa está dirixida polo ilustrador Javier Jubera (Logroño, 1982) e lévase a cabo no Museo do Gravado, que cedeu as instalacións e maquinaria para poder levar a cabo un obradoiro de Ilustración e xilografía.
Javier Jubera leva anos desenvolvendo o seu labor profesional entre Madrid, Galicia e Logroño e compaxina a súa faceta artística, expoñendo a nivel nacional e internacional, coa ilustración. Ademais, publica en medios como Boston Globe, Forbes e Harper´s Bazaar, entre outros, e é profesor de gravado, ilustración e artes do libro.
No marco deste proxecto, o grupo Mulleres Artistas da asociación Ambar, traballa sobre os conceptos de vivenda e fogar.
Mulleres Artistas está formado por Elena Pérez, Esperanza Silva, María Eugenia Reriz, Marina Mondelo, Milagros Creo, Miryan Paz, Mónica Rial, Montse Queiruga, Sonia Alonso, Victoria Piñeiro e Raquel Hernández.
O proxecto Barrio parte do concepto do ideal de fogar. Segundo o artista, as cidades non son só unha suma de edificios e de casas, senón, sobre todo, un conxunto de relacións sociais desenvoltas polos seus habitantes.
"As casas son edificacións destinadas para seren habitadas; nelas desenvólvense as circunstancias do día a día, a vida social ou familiar. Serven de refuxio contra os fenómenos meteorolóxicos, a calor, o frío... Nelas, cómese, dúrmese e, en definitiva, vívese", explica.
A partir disto, a idea para a actividade Barrio é a creación dun barrio como tal, convertendo estas once mulleres protagonistas en arquitectas, para ilustrar unha comunidade de veciñas que o van habitar.
A actividade desenvólvese mediante a técnica da xilografía; despois de debuxar o que paras elas significa o fogar, tallan as pezas de linóleo que posteriormente se estampan en papel de xeito individual.
Como complemento á actividade e querendo ir máis alá co concepto de barrio, estas arquitecturas estámpanse tamén en teas de xeito grupal, construíndo así ese barrio ideal listo para inaugurar e habitar.
Ademais de ser unha actividade para fomentar a creatividade, Barrio transformarase nunha exposición que verá a luz, xunto con outras pezas, o vindeiro ano.
"Dende a área de Arte da asociación Ambar levamos tempo realizando accións formativas en técnicas gráficas coas persoas usuarias pertencentes ao grupo Mulleres Artistas. Querendo sumar técnicas para formar este grupo de mulleres, poñemos en marcha agora o proxecto Barrio, grazas á financiación da Consellería de Política Social e da Unión Europea, no marco do programa Fondo Social Europeo", sinala Manu Mimé, responsable do obradoiro de Arte de Ambar.
- El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
- Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
- Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago