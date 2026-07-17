Juglares, bufones, músicos y malabaristas toman las calles de Noia: arranca la gran Feira Medieval

Desde este viernes, adentrarse en el centro histórico de Noia es viajar al apasionante medievo. Hasta la medianoche del domingo, la villa acoge una nueva edición de la Feira Medieval. Sus calles y plazas están repletas de puestos de artesanía y alimentación en un mercado con 220 puestos ambientado con música y espectáculos a cargo de juglares, bufones y malabaristas.

El programa está repleto de citas para público de todas las edades: desfiles y torneos medievales, exhibiciones y exposiciones, pasacalles musicales y teatrales, conciertos...

La feria comenzará este viernes a las cinco de la tarde con la apertura del mercado en el Peirao do Marqués y del campamento medieval (en la plaza del IES Virxe do Mar).

Pero el momento más esperado por vecinos y visitantes es la recreación del histórico desembarco de 1147, cuando las naves británicas encabezadas por el monje Arnulfo arribaron al puerto de Noia antes de continuar su peregrinación a Compostela. Será a las 19.30 horas, también en el Peirao do Marqués.

Las calles y plazas del casco histórico de Noia están ambientadas en la época medieval. / Cedida

El otro momento espectacular de esta primera jornada medieval tendrá lugar a las once de la noche, con el primer desfile de los Abanderados de la Toscana, reconocidos internacionalmente por sus exhibiciones de banderas históricas.

La actuación musical de Alvorada pondrá el broche a esta jornada.

El sábado habrá, entre otras muchas propuestas, espectáculos itinerantes, con el organista Piruli; la música medieval de Gaeloc; Krakort, el guardián de la muralla; el desfile de abanderados (a las 13.45, a las 17.45, a las 19.30 y a las 23.15 horas); el pasacalles del Fauno; la animación teatral del hombre orquesta; el torneo de justas (a las 20.30); el desfile de fachos (22.15); y el espectáculo Errantes, de la compañía Troula (23.30 horas).

El domingo volverá a haber espectáculos de animación en calles y plazas durante todo el día, además de los desfiles de abanderados (a las 13.45, a las 17.45, a las 19.30 y a las 23.00 horas), y torneo de justas (a las 20.00).

A las 23.30 horas, los espectáculos The Dragons y Rituals harán brillar el mercado para poner fin a la Feira Medieval.