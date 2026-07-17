Marta Villaverde recoñece a traxectoria das xentes do mar en Muros durante os actos na honra da Virxe do Carme
A conselleira asistiu ao acto relixioso e á homenaxe aos xubilados e xubiladas do mar
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou este venres nos actos solemnes organizados en Muros con motivo das festividades na honra da Virxe do Carme.
A titular autonómica asistiu ao mediodía ao acto relixioso na igrexa parroquial de Muros, unha emotiva cerimonia en memoria dos mariñeiros falecidos no mar, e posteriormente desprazouse ata o edificio da antiga Fábrica de Sel para presidir a XXXIII Homenaxe aos xubilados e xubiladas do mar de Muros.
Durante o encontro de recoñecemento, Villaverde enxalzou "a fortaleza, a dedicación e o legado incalculable dos profesionais que dedicaron a súa vida ao sector marítimo-pesqueiro galego".
Ademais, subliñou que estas homenaxes "serven para poñer en valor o esforzo de xeracións enteiras que situaron Galicia como referente pesqueira", e reafirmou o compromiso da Xunta "para seguir apoiando e garantindo o futuro dun sector que constitúe o motor socioeconómico das comunidades costeiras".
Nos actos participaron tamén, entre outros, o patrón maior muradán, Daniel Formoso.
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