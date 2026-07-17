Mercado, campamento, música, recreacións históricas e espectáculos nas rúas: así será a Feira Celta do Porto do Son
Celebrarase os días 24, 25 e 26 de xullo cun amplo programa de actividades para todos os públicos
O Porto do Son acollerá os vindeiros días 24, 25 e 26 de xullo unha nova edición da Feira Celta, unha cita xa consolidada no calendario festivo do verán galego que convida a veciñanza e visitantes a mergullarse na cultura e nas tradicións da época.
A programación dará comezo o venres 24 coa apertura oficial do recinto feiral, do campamento celta e do mercado de artesanía, acompañada de pasarrúas, animación musical e espectáculos itinerantes.
A xornada culminará co espectáculo SubUmbra, de gran formato, e con outro de lume.
O sábado 25 será a xornada de maior intensidade, cun programa continuo de actividades ao longo de todo o día. Haberá exhibicións, obradoiros, música tradicional, recreacións históricas, animación infantil, desfiles e espectáculos itinerantes.
Entre as propostas máis destacadas figura a celebración da Celta Race, unha carreira de obstáculos que porá a proba a habilidade e resistencia das persoas participantes nun percorrido especialmente deseñado para a ocasión.
A programación nocturna volverá sorprender co espectáculo Errantes, unha impresionante montaxe de lume de gran formato, seguida de música e festa celta.
A Feira Celta despedirase o domingo 26 mantendo o ambiente festivo con novas actividades no campamento, música en directo, exhibicións, obradoiros e pasarrúas ata o peche oficial da celebración, poñendo o broche de ouro a tres intensas xornadas dedicadas á divulgación da cultura celta.
Durante toda a fin de semana, o público poderá gozar dun completo asentamento celta, con recreacións históricas, obradoiros participativos, xogos, actividades infantís, exhibicións, combates e propostas divulgativas pensadas para achegar a pequenos e maiores ao modo de vida dos antigos pobos celtas.
A organización aposta un ano máis por unha programación dirixida a todos os públicos, na que tradición, patrimonio, cultura e lecer se unen para converter O Porto do Son nun dos grandes referentes das recreacións históricas de Galicia durante o verán.
O alcalde, Luís Oujo, subliñou que “a programación está pensada tanto para pequenos como para maiores, con tres días repletos de historia viva, cultura, espectáculos, tradición e convivencia nunha contorna privilexiada, que consolida á nosa Feira Celta como unha cita imprescindible para quen desexe gozar dunha experiencia diferente en Galicia”.
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