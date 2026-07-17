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Mercado, campamento, música, recreacións históricas e espectáculos nas rúas: así será a Feira Celta do Porto do Son

Celebrarase os días 24, 25 e 26 de xullo cun amplo programa de actividades para todos os públicos

Luís Oujo, terceiro pola esquerda, na presentación da Feira Celta do Porto do Son.

Luís Oujo, terceiro pola esquerda, na presentación da Feira Celta do Porto do Son. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

O Porto do Son acollerá os vindeiros días 24, 25 e 26 de xullo unha nova edición da Feira Celta, unha cita xa consolidada no calendario festivo do verán galego que convida a veciñanza e visitantes a mergullarse na cultura e nas tradicións da época.

A programación dará comezo o venres 24 coa apertura oficial do recinto feiral, do campamento celta e do mercado de artesanía, acompañada de pasarrúas, animación musical e espectáculos itinerantes.

A xornada culminará co espectáculo SubUmbra, de gran formato, e con outro de lume.

sábado 25 será a xornada de maior intensidade, cun programa continuo de actividades ao longo de todo o día. Haberá exhibicións, obradoiros, música tradicional, recreacións históricas, animación infantil, desfiles e espectáculos itinerantes.

Entre as propostas máis destacadas figura a celebración da Celta Race, unha carreira de obstáculos que porá a proba a habilidade e resistencia das persoas participantes nun percorrido especialmente deseñado para a ocasión.

A programación nocturna volverá sorprender co espectáculo Errantes, unha impresionante montaxe de lume de gran formato, seguida de música e festa celta.

A Feira Celta despedirase o domingo 26 mantendo o ambiente festivo con novas actividades no campamento, música en directo, exhibicións, obradoiros e pasarrúas ata o peche oficial da celebración, poñendo o broche de ouro a tres intensas xornadas dedicadas á divulgación da cultura celta.

Durante toda a fin de semana, o público poderá gozar dun completo asentamento celta, con recreacións históricas, obradoiros participativos, xogos, actividades infantís, exhibicións, combates e propostas divulgativas pensadas para achegar a pequenos e maiores ao modo de vida dos antigos pobos celtas.

A organización aposta un ano máis por unha programación dirixida a todos os públicos, na que tradición, patrimonio, cultura e lecer se unen para converter O Porto do Son nun dos grandes referentes das recreacións históricas de Galicia durante o verán.

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O alcalde, Luís Oujo, subliñou que “a programación está pensada tanto para pequenos como para maiores, con tres días repletos de historia viva, cultura, espectáculos, tradición e convivencia nunha contorna privilexiada, que consolida á nosa Feira Celta como unha cita imprescindible para quen desexe gozar dunha experiencia diferente en Galicia”.

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