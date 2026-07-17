Retratar el alma del Barbanza: la misión artística que nace del legado de un compromiso

En el municipio de Boiro se acaba de crear la Fundación Alcalde-Varela con la finalidad de preservar el patrimonio artístico que atesora el Pazo de Fonteneixe y el legado que dejaron Salvador Alcalde y su su esposa, Dolores Varela, quienes como gallegos, migrantes y coleccionistas apoyaron en vida a artistas como Luis Seoane, Laxeiro o Colmeiro.

Sus hijos, Salvador y María Eugenia Alcalde, heredaron el compromiso de conservar ese legado de un boirense que emigró a Venezuela en los difíciles años de la posguerra y que se convirtió en un importante empresario, sin renunciar nunca a sus orígenes.

Bárbara da Silva, directora gerente de la Fundación Alcalde Varela, señala que la entidad "nace con el propósito de preservar un importante legado artístico familiar, impulsar el talento gallego y promover proyectos de creación contemporánea vinculados al patrimonio, al territorio y a la identidad de Galicia".

Con ese objetivo, la citada fundación puso en marcha un proyecto fotográfico de investigación y creación artística centrado en el paisaje natural y cultural de la comarca del Barbanza.

El proyecto se denomina LUS' Paisaxes das culturas do Barbanza y lo lleva a cabo el fotógrafo e investigador etnográfico Óscar Górriz.

Óscar Górriz fotografiando a un trabajador sobre una batea. / Cedida

La finalidad es apoyar la creación artística contemporánea, generar un archivo visual del territorio y contribuir a la puesta en valor del paisaje y de las identidades locales a través de una mirada documental y artística.

A su vez, el proyecto integra los lugares emblemáticos, la historia de la familia Alcalde-Varela y su vinculación con el territorio.

El proyecto de exploración se realizó durante los meses de mayo y junio en Boiro, con la idea de producir la obra en convivencia directa con el lugar.

LUS’ traza un mapa de ruta que está atravesado por la simbiosis entre la misión de la Fundación Alcalde-Varela y la trayectoria de Óscar Górriz, para recorrer la comarca en busca de aquellas

imágenes que traduzcan su identidad.

Sabiduría popular y tradición

Las fotografías, lejos de ser simples paisajes, constituyen puertas abiertas a la imaginación y la trayectoria del autor. Mediante códigos QR, cada pieza dará acceso a una serie de contenidos que relacionan etnográficamente el territorio, recopilan poesía, sabiduría popular y tradición, recogidos por el autor durante su visita a la región e incorporan, en algunos casos, creación contemporánea, poética y audiovisual.

Óscar Górriz fotografiando el paisaje del Barbanza. / Cedida

De este modo, el formato convencional de la exposición fotográfica trasciende hacia un concepto más amplio, otorgando a cada obra un valor único anclado en la memoria de la región y en la propia

experiencia del autor.

La obra desarrollada por Górriz se caracteriza por una aproximación al paisaje natural desde una profunda perspectiva cultural y con fuertes raíces, en la que la fotografía busca ser una herramienta tanto de composición como de transmisión cultural.

A lo largo de su trayectoria, el autor ha desarrollado proyectos vinculados a la memoria oral, el patrimonio y las comunidades locales, colaborando con diversas instituciones culturales y entidades gallegas.

En sus obras, la imagen se convierte en un medio para explorar la relación entre territorio, identidad y narrativa colectiva.

Óscar Górriz, nacido en A Coruña en 1977, formado en Artes, Fotografía y Diseño en Galicia y Barcelona, ha desarrollado una trayectoria interdisciplinar como fotógrafo, realizador audiovisual, creador e investigador cultural.

Una de las sesiones fotográficas de Górriz ante una embarcación pesquera. / Cedida

Su obra combina fotografía documental, investigación etnográfica y creación artística contemporánea, con especial atención a los procesos de arraigo, memoria y transmisión cultural.

Exposición

El resultado de esta colaboración será expuesto desde el 23 de julio al 23 de septiembre en Stimmung Stories, un espacio comprometido con el diseño gallego y nacional, situado en Boiro.

La muestra acercará al público el proceso y resultado de esta investigación visual sobre el Barbanza, generando un diálogo entre arte, territorio y comunidad, contando con el apoyo de la tienda de enmarcación Punto de Fuga Boiro.

A lo largo de su vida, Salvador Alcalde y Dolores Varela realizaron una labor de mecenazgo apoyando de forma directa a artistas plásticos, contribuyendo activamente al desarrollo del ecosistema cultural gallego.

Ese compromiso con la creación, la memoria y el territorio es el punto de partida de la fundación.