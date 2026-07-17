Estas son as gañadoras da nova campaña da patronal de Boiro, que rexistrou máis de 2.300 tíckets de compra
Na primeira parte das Quincenas fantásticas sorteáronse tres vales, que foron para Kepa Mirena, Lourdes Moscoso e Ángela Fernández
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebrou este venres o sorteo correspondente á primeira quincena da campaña Quincenas fantásticas, unha iniciativa de dinamización comercial que continúa consolidándose como unha das accións de maior participación entre a clientela do comercio local.
Nesta primeira fase da campaña, desenvolvida entre o 1 e o 16 de xullo, rexistráronse 2.353 tíckets de compra, unha cifra que supón o mellor resultado da historia da campaña nunha primeira quincena.
O dato supera en máis de 300 participacións o anterior récord desta primeira fase e queda a menos de 50 rexistros do récord absoluto acadado por calquera quincena desde a creación da iniciativa, confirmando a excelente resposta tanto da clientela como dos máis de 215 establecementos asociados que participan na campaña.
No sorteo celebrado este venres repartíronse 500 euros en vales de compra. O primeiro premio (250 €) foi para Kepa Mirena, por unha compra realizada en Beltane Neotaberna; o segundo (150 €), para Lourdes Moscoso, por unha compra realizada en Paquetería Josefina; e o terceiro (100 €), para Ángela Fernández, por unha compra realizada en Drolim.
O presidente da ABE, Daniel García, amosou a súa satisfacción polos resultados obtidos e destacou que "alcanzar as 2.353 participacións nesta primeira quincena é unha magnífica noticia para os negocios de Boiro. Máis alá do récord, o verdadeiramente importante é comprobar que milleiros de persoas continúan apostando polos nosos negocios de proximidade e participan activamente nas campañas que organizamos para agradecer esa confianza".
A campaña continuará aberta ata o 3 de agosto, polo que todas as compras realizadas entre o 17 de xullo e o 2 de agosto poderán participar no segundo e último sorteo desta edición, no que volverán repartirse 500 euros en Bonos ABE, distribuídos en premios de 250, 150 e 100 euros.
Dende a ABE anímase tanto á veciñanza como ás persoas que visitan Boiro durante o verán a seguir mercando no comercio local e rexistrando os seus tíckets a través da aplicación dispoñible na páxina web da entidade.
As Quincenas fantásticas están financiadas pola Xunta de Galicia dentro das accións de apoio ao comercio de proximidade e constitúen unha iniciativa que busca non só incentivar as compras, senón tamén agradecer a fidelidade da clientela e facer que o investimento realizado nos negocios locais reverta de novo no propio tecido comercial de Boiro.
Con este espectacular inicio, a campaña afronta a súa segunda metade cun obxectivo ao alcance da man: superar por primeira vez a barreira das 4.500 participacións nunha mesma edición e establecer un novo récord histórico, consolidando as Quincenas fantásticas como unha das campañas de dinamización comercial con maior resposta do municipio.
- El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
- Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
- Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago