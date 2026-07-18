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Segue a troula dorneira en Ribera co 'Día do Orjullo Jaiteiro'

A pé e mesmo a bordo dun remolque, once agrupacións desfilan polas rúas da cidade

A emblemática festa acollerá este domingo a primeira das súas citas máis multitudinarias: o Jran Prix de Carrilanas

Segue a troula dorneira en Ribera co 'Día do Orjullo Jaiteiro'

Segue a troula dorneira en Ribera co 'Día do Orjullo Jaiteiro'

Suso Souto

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Suso Souto

Ribeira

A música tradicional soa este sábado en cada rincón da cidade de Ribeira, onde once agrupacións folclóricas participan no Día do Orjullo Jaiteiro, no marco da Festa da Dorna.

Desfilando a pé polas rúas ou mesmo a bordo dun remolque, a música inunda o centro de Ribeira a cargo de Borja & Cía, Os Liantes, Suabesebe, Enxebres de San Lázaro, Tahúme, Laghareu, Trécola, Riparia, Río de Anxo, a banda de gaitas Estivada de Calo e Os Festas.

Todas estas formacións concentráronse despois na Praza da Porta do Sol para actuar sobre un escenario.

Un dos grupos folclóricos desfilando este sábado polas rúas de Ribeira.

Un dos grupos folclóricos desfilando este sábado polas rúas de Ribeira. / Suso Souto

Outra das citas deste sábado é a Xuntansa de embarcacións tradisionais e, pola tarde, celebraranse os Xojos populares de terra, en Coroso.

Este domingo 19 será o Jran prix de carrilanas (18.30 horas), e pola noite o concerto de De Ninghures na Praza da Porta do Sol, no marco do festival Rockandorna, no que ata o día 24 se sucederán tamén as actuacións de Lamatumbá, Muyayo Rif, Dakidarría, Reality, Cocco Lexa, Neverloura, Habelas Hainas e Extremodorna, ademais de varios DJ's.

O luns 20 a diversión chegará cos Xojos de mar dorneiros (16.00) e o Jran premio Ícaro de voo sen motor  (19.00).

O martes 21 ás 21.00 horas será a final do Sertamen itinerante de cansión de tasca, e o mércores 22 a Batalla dos jallos dorneiros (ás 00.30 horas en Coroso).

O xoves 23, ás 22.30 horas, no Malecón, os patróns e patronas das novas peñas deberán someterse ao Exame de patróns para poder pasar a formar parte oficialmente da gran familia doneira.

Finalmente, o venres 24, pouco antes das tres da tarde, dará comezo en augas de Coroso a Rejata Cutre Shark de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo.

A Cooperativa do Mar Santa Uxía ofrecerá unha degustación gratuíta de Lirio de Ribeira.

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A Romaría Dorneira, a Festa da Espuma, o desfile Top Secret, unha nova cita co Rockandorna e o Asalto ás fanequeiras porán o broche final a esta Festa da Dorna 2026.

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