Estos son los siete ganadores del concurso Atlante de grabados de Ribeira, que se reparten 19.500 euros en premios
Se presentaron 203 obras de 139 artistas, procedentes de 13 países
El galardón de mayor cuantía, de 5.000 euros, fue para Fabio Riaudo, de Italia
El XVII Premio Atlante de Grabado, que convoca el Museo del Grabado de Ribeira, ya tiene ganadores. En esta ocasión se presentaron al certamen 203 obras de 139 artistas, procedentes de 13 países (entre ellos, Macedonia del Norte, Tailandia, Turquía, Ucrania, o Polinia). Los premios suman 19.500 euros.
El galardón más importante por su cuantía (el Ramiro Carregal, dotado con 5.000 €) fue para la obra Incontro VI, de Fabio Riaudo (Italia).
El Premio Pilar Seoane Sánchez (2.500 €) fue para Anna Trojanoska (Polonia), por la obra Sleep Spindles-03; los dos premios Concello de Ribeira (dotados con 2.500 € cada uno), para Marina Luchetti (Madrid), por Unha decisión, y Vittorio Venturoli (Florencia), por Sisters cry in silence; el Premio Congalsa (2.500 €), para María García Pastor (Madrid), por Persistencia I. Estudo de Encina; el Premio Galicia Pedras de Santiago (2.500 €), para Manuel Lareo Fernández (Pontevedra), con una obra sin título; y el Premio Manuel Ayaso para menores de 25 años (2.000 €) para Kawintra Sitthichai (Tailandia), por la obra No one noticed.
El jurado otorgó menciones de honor a Teresa Gómez Martorell (Barcelona), por Histoire de la Soie; Oviu Petca (Rumanía), por Metaphysics XXXII; Claudio Lorenzo Quintela (México), por una obra sin título; Valle Baranda Ferrero (Asturias), por Habitante I; José María Martínez Medina (Cádiz), por Pinar de la Breña; Fernando Carballa Villanueva (Pontevedra) por Comienzo; y Sofía Pezzo (Torino) por Ciò che vedo.
Las obras premiadas y las finalistas formarán parte de una exposición junto a otros 35 grabados seleccionados por el jurado, que estuvo formado por Alfonso Costa Beiro, Soledad Penalta, Carmen Hermo Sánchez, Isabel Pintado Palacio, Juan Monterroso Montero, José Manuel López Vázquez y José Daniel Buján Núñez.
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