Más de cien bólidos 'toman' Muros y Ribeira por la fuerza... de la gravedad

Casi a la misma hora, cuesta abajo y sin frenos. Empujadas por la fuerza de la gravedad y engalanadas con humor, arte, retranca y creatividad. Así bajaron este domingo las pronunciadas cuestas de A Mámoa, en Ribeira, y de O Maio, en Muros, más de cien bólidos en dos de las citas más multitudinarias del verano: la Festa da Dorna y el Prix de Carrilanas de Esteiro.

En Ribeira fueron 31 las carrilanas participantes. Desde las más sencillas y tradicionales (como la de la peña Non vexo a boia) a las más trabajadas, como el cochazo que paseaba a Mister Bean (De rape mental), o la que presidía un peñeiro de Pinto Pinto Jorjorito sentado en un sofá a bordo de otro logrado coche.

Una de las carrilanas de la Festa da Dorna. / Suso Souto

Pero, sin duda, la más espectacular fue la carrilana Horse Luis de Troia, de la peña Tocando fondo: un enorme caballo de madera.

Hubo también dornas (como la de Muxo Betis), una nasa sobre ruedas (Mala Nécora) y hasta un enorme pulpo (Masados coma pulpos).

Sentado en un sofá: así bajó la cuesta de A Mámoa este peñeiro de Pinto Pinto Jorjorito. / Suso Souto

Fue, una vez más, un derroche de humor, sarcasmo, retranca y creatividad que hizo las delicias de los miles de asistentes que abarrotaron las aceras de la citada cuesta y de la calle Rosalía de Castro.

La peña Sito Miñoca compitió con un Pai Móbil, mientras otra de las agrupaciones tiró de retranca con una procesión: la mismísima Virgen del Carmen (que tuvo este año festivo local, no así el día central de la Festa da Dorna) bajó, de copilota, cuesta abajo y sin frenos, acompañada de barbudos ángeles.

Entre el público, la mayoría lucían las camisetas oficiales de sus peñas, pero no fueron pocos los que contribuyeron a formar una marea roja, con las camisetas de la Selección Española de Fútbol... para ir calentando ya el ambiente.

La peña Os ratos da illa se mantuvo fiel a su mascota. / Suso Souto

En Muros, el XXXVI Prix de Carrilanas de Esteiro se adelantó una hora respecto a lo inicialmente previsto, para que los potentes bólidos no chocasen con la final del Mundial de Fútbol.

Allí fueron 83 las carrilanas que participaron en la bajada de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional en un circuito de dos kilómetros y medio.

Una de las carrilanas que participaron este domingo en el prix de Esteiro. / Cedida

Y, en la tercera jornada del Festival das Carrilanas actuaron este domingo la orquesta Neverlousa y el grupo Mekánika Rolling Band.

El grupo Treixadura puso al público a bailar en el Festival das Carrilanas. / Cedida

A lo largo del fin de semana miles de personas asistieron a los conciertos de un festival por cuyo escenario pasaron también The Rapants, Baiuca, 9Louro, Treixadura, De Ninghures, Familia Caamagno, Alddara, Xián Pais, Señora DJ, Kike Varela, Duendeneta Dilleis y Moe DJ.

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El grupo The Rapants, tras finalizar el concierto del sábado en el Festival das Carrilanas. / Cedida

Al finalizar esta divertida competición, los asistentes disfrutaron de una gran mejillonada en la alameda (tres toneladas de producto), donde se instaló una pantalla gigante para que pudieran seguir en directo la final del Mundial entre España y Argentina.