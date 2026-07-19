El espectáculo de los abanderados cierra este domingo la edición más multitudinaria de la Feira Medieval de Noia

"Es muy difícil hablar de cifras de asistencia, pero la de este año es probablemente la edición más multitudinaria de su historia". Es el balance que hace el alcalde de Noia, Francisco Pérez, de la XXVII Feira Medieval, que durante el fin de semana atrae a miles de personas para disfrutar del mercado y los espectáculos en las calles y plazas del casco histórico.

Una de las calles de Noia, repleta de gente durante la Feira Medieval. / Cedida

Las citas más aplaudidas fueron la recreación del desembarco británico de 1147, en el Peirao do Marqués, con la que se abrió la feria el viernes; el torneo de justas celebrado el sábado (este domingo habrá otro a las 20.00 horas), en el que los asistentes disfrutaron con los combates a caballo; y el desfile de los Abanderados de la Toscana, que se repitió el sábado en cuatro ocasiones (este domingo hay otros cuatro).

Uno de los espectáculos musicales itinerantes. / Cedida

Es precisamente este espectáculo itinerante el que, junto a los denominados The Dragons y Rituals, pondrán fin en la noche de este domingo a la feria, tras una intensa jornada repleta de propuestas de música y animación en las calles.

Uno de los cambios más visibles de esta edición respecto a las anteriores fue la transformación del casco histórico, que se convirtió en un auténtico escenario medieval.

La ambientación fue concebida para recrear con mayor fidelidad la atmósfera de la época y transportar a los visitantes a la Noia del medievo.

Espectáculo de los Abanderados de la Toscana. / Cedida

A lo largo de los tres días se desarrollaron representaciones inspiradas en leyendas locales, personajes históricos y episodios significativos de la Noia medieval, integrando divulgación y espectáculo en una programación pensada para todos los públicos.

Dos de esas recreaciones tienen lugar este domingo: la del paso de la comitiva fúnebre de Berenguel de Landoira (arzobispo de Santiago de Compostela en 1317 y que da nombre a una de las torres de la Catedral de Santiago) y del enjuiciamiento de Rui Soga de Lobeira (señor de Noia en el siglo XIV).

El Concello se encargó de una parte de la decoración de las calles, pero contrató el grueso de esa labor, y el asesoramiento, a una empresa de Valencia. "El resultado fue una ambientación espectacular que tuvo un impacto muy positivo en los visitantes", dice el regidor.

Pero, si hay un sector especialmente beneficiado de la Feira Medieval es el de la hostelería. "Por lo que pude hablar con ellos, los hosteleros están encantados. El momento de mayor afluencia de todo el fin de semana fue el sábado por la tarde", comenta Francisco Pérez.

"Y ello a pesar de que este año teníamos dos factores en contra: la coincidencia de la Feira Medieval con la Festa da Dorna de Ribeira y las pruebas del Prix de Carrilanas de Esteiro y su festival musical", explica.

Uno de los espectáculos que animan el mercado medieval de Noia. / Cedida

El alcalde quiso agradecer "el trabajo de las numerosas personas que trabajaron para hacer posible esta feria: limpieza, organización, emergencias, seguridad, etc.)", pero también "la respuesta del público, que respaldó masivamente esta cita y participó en ella con responsabilidad" y "la paciencia de los vecinos, pues entiendo que no es fácil convivir durante tres días con tanto bullicio en las calles".

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Con todo, el mandatario noiés hace autocrítica y reconoce que "hay cuestiones que deberemos estudiar para mejorar, como la recreación del desembarco británico de 1147, pues, por un pequeño problema de descoordinación y a consecuencia de la marea, solo pudo participar una embarcación".