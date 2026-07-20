Evacuada al Hospital de Santiago una persona tras arder una cocina en Rianxo

Una persona fue evacuada esta madrugada al Hospital Clínico de Santiago tras un incendio que quemó la campana extractora y los muebles de la cocina de un piso en la calle Xosé María Brea Segade, en Rianxo.

Fue la Policía Local la que informó al 112 Galicia del incendio diez minutos después de las 5.00 horas de la madrugada, señalando además que había una persona en la ventana.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. También se informó a los Bomberos de Ribeira, que no llegaron a actuar.