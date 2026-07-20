INCENDIO
Evacuada al Hospital de Santiago una persona tras arder una cocina en Rianxo
El fuego se inició en una campana extractora en torno a las cinco de la madrugada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una persona fue evacuada esta madrugada al Hospital Clínico de Santiago tras un incendio que quemó la campana extractora y los muebles de la cocina de un piso en la calle Xosé María Brea Segade, en Rianxo.
Fue la Policía Local la que informó al 112 Galicia del incendio diez minutos después de las 5.00 horas de la madrugada, señalando además que había una persona en la ventana.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. También se informó a los Bomberos de Ribeira, que no llegaron a actuar.
- Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
- La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
- La playa gallega que enamora a Javier Ambrossi y Macarena García: a una hora y media de Santiago y con atardeceres de postal
- El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
- Pregón de las Fiestas del Apóstol: ¿Quién se va unir a esta lista del siglo XXI el 22 de julio?
- El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa