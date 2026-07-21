Congalsa y la USC estrechan lazos para impulsar la colaboración entre universidad y empresa

El presidente de la Corporación Empresarial Congalsa, de A Pobra, Luis Miguel Simarro, destacó este martes que la forma de trabajar de la compañía comparte con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) "la convicción de que la ciencia y la innovación constituyen dos de las principales palancas de inversión de futuro".

Durante la visita institucional que realizó a la empresa la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, Simarro se mostró partidario de "promover nuevas oportunidades de colaboración que conecten universidad y empresa".

Asimismo, destacó "el significado especial que tiene para la compañía recibir a una rectora de Ribeira, conocedora de la realidad de la comarca del Barbanza".

Por su parte, la rectora de la USC mostró su satisfacción por conocer de primera mano "una empresa gallega de referencia como Congalsa" y expresó su deseo de establecer canales de comunicación permanentes que abran futuras vías de colaboración para el estudiantado y el personal investigador.

Por la izquierda, Marcelo Maneiro, Emilio Martínez, Rosa Crujeiras, Luis Miguel Simarro y Noela Prieto. / Cedida

"Además de la excelencia académica, las universidades hoy también se definen por su capacidad para transferir conocimiento, colaborar con el tejido empresarial, impulsar la innovación, crear nuevas oportunidades y contribuir al progreso del territorio en el que están insertadas", señaló Rosa Crujeiras.

Durante la visita, la rectora firmó en el Libro de Honor de la compañía y participó en una reunión de trabajo en la que conoció en detalle la actividad de Congalsa.

Asimismo, recorrió diferentes instalaciones de la empresa, entre ellas las parcelas 14 y 15, el showroom y la sala de catas, espacios donde pudo comprobar los procesos productivos y la apuesta de la compañía por la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

Fortalecimiento de relaciones

Congalsa lleva décadas apostando por la innovación como uno de los pilares de su estrategia de crecimiento y competitividad. La compañía cuenta con un comité científico integrado por expertos en nutrición y profesionales de las áreas de I+D y Calidad, que asesoran en el desarrollo de nuevos productos basados en la evidencia científica.

En este contexto, desde Congalsa se considera que el fortalecimiento de las relaciones entre universidad y empresa contribuirá a impulsar la transferencia de conocimiento, la captación de talento y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para Galicia.

La rectora acudió acompañada por el vicerrector de Innovación de la USC, Marcelo Maneiro; el delegado de la rectora para la Estrategia de Ciencias de la Salud y jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, el catedrático José Ramón González Juanatey; y el director del Área de Promoción y Gestión de la Investigación, Emilio Martínez.

En el encuentro participaron también la directora de Relaciones Externas de Congalsa, Isabel Cañas, y la directora general de la compañía, Noela Prieto.