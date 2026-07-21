El impacto de la X Solidaria en la atención a la discapacidad: así refuerzan en Outes talleres de fisioterapia, informática o pedagogía

La Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur) continúa avanzando en la mejora de los servicios que presta a las personas con discapacidad mediante la incorporación de equipamiento para los talleres y aulas del centro de atención diurna que tiene en Valadares, en el municipio de Outes.

Esta mejora ha sido posible a través de la financiación procedente de la Xunta de Galicia con cargo a la asignación tributaria de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF, conocida como X Solidaria, destinados a la realización de programas de interés general con fines de carácter social.

Adisbismur resultó beneficiaria de la Línea IV, destinada a proyectos de inversión y adecuación de centros y unidades de atención dirigidos a personas mayores o con discapacidad.

Con los fondos de la X Solidaria, la entidad pudo renovar y ampliar el equipamiento y material del servicio de fisioterapia para reforzar la intervención terapéutica.

En el aula de informática incorporó recursos tecnológicos destinados a favorecer la comunicación, la expresión oral y la adquisición de competencias digitales, mientras que el aula de pedagogía dispone de nuevo material para el desarrollo de actividades de estimulación cognitiva, memoria y aprendizaje adaptadas a las capacidades de cada persona.

La inversión también supuso un importante impulso para los talleres ocupacionales de viverismo y cestería. Mientras que en el de viverismo se renovó maquinaria y herramienta especializada para mejorar los trabajos de cultivo y continuar diversificando la producción hortícola y de plantas aromáticas, en el taller de cestería se incorporó maquinaria profesional que permitirá ampliar las posibilidades de creación, atender nuevos encargos y facilitar el trabajo diario de las personas participantes.

Esta mejora repercute directamente en la calidad de los servicios que se prestan en el centro que la entidad tiene en Valadares, favoreciendo una atención más personalizada, la promoción de la autonomía personal, la inclusión social y la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes programas y talleres de la entidad.

En la actualidad, al centro de Valadares gestionado por la entidad acuden 52 personas con discapacidad procedentes de los municipios de Muros, Outes, Carnota, Noia, Negreira, Mazaricos, Santa Comba y Lousame.

Cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, logopedia, pedagogía, educación social, monitores especializados y personal de atención directa.