Seis DJ's amenizarán a concentración de motos de Boiro
Celebrarase do 24 ao 26 no Parche da Cachada e incluirá unha exhibición Stunt do piloto Emilio Zamora
O Parque da Cachada de Boiro acollerá os días 24, 25 e 26 de xullo unha nova edición da concentración moteira Boiromotos, que organiza o Motoclub Boiromotos coa colaboración do Concello.
O programa de actividades comeza o venres 24 a partir das 17.00 horas con inchables e cos adestramentos de coches radio-control e enduro. Pola noite haberá verbena cos DJ's MaikStyle, Matrek e Goro.
O sábado as actividades abertas ao público comezarán ás 11.00 horas cunha exposición de motos oldies e clásicas; haberá tamén inchables e un curso de seguridade viaria para nenos e nenas, así como adestramentos de coches radio-control e degustación de mexillóns.
Xa pola tarde serán a exhibición e a proba de coches radio-control, os xogos, os concursos e a exhibición Stunt co piloto Emilio Zamora.
Pola noite haberá sesión musical a cargo dos DJ's Manu X, Tito Maverick e Places.
As actividades rematarán o domingo coa ruta libre que sairá ás 10.30 horas.
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