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DISTINCIÓNS

Aguiño nomea Percebeiros de Honra a José Manuel Vilas e Ciprián Rivas

A Festa do Percebe repartirá unha tonelada do prezado crustáceo o día 2 de agosto

A alcaldesa, segunda dereita, no acto de presentación dos Percebeiros de Honra.

A alcaldesa, segunda dereita, no acto de presentación dos Percebeiros de Honra. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Aguiño quece motores para a Festa do Percebe e nomea Percebeiros de Honra a José Manuel Vilas, presidente do Xuventú Aguiño, e a Ciprián Rivas, presidente do Ateneo Valle-Inclán de Ribeira e un dos valedores do libro publicado con motivo do centenario da Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño.

Así o anunciaron a alcaldesa, María Sampedro; o patrón maior do pósito, José Antonio Santamaría; e o presidente da agrupación de mariscadores, Manuel Ángel Reiriz, nun acto celebrado no porto de Aguiño.

A rexedora destacou o perfil dos Percebeiros de Honra subliñando o traballo de José Manuel Vilas á fronte do Xuventú Aguiño e o seu "talante positivo e comprometido" durante a súa etapa na Corporación municipal ribeirense. De Ciprián Rivas destacou o seu compromiso coa posta en valor da confraría de Carreira-Aguiño e do conxunto do municipio.

Unha tonelada de percebes

As distincións serán entregadas o día 2 de agosto, coincidindo coa Festa do Percebe, declarada de Interese Turístico Galego. A cita gastronómica servirá unha tonelada deste crustáceo extraído na zona norte, entre Falcoeiro e Basoñas, a un prezo de 20 euros por ración. A celebración estará amenizada musicalmente polo grupo local Leite con Jalletas.

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María Sampedro ratificou o compromiso do Concello de Ribeira con esta celebración "que reúne mar, cultura e turismo".

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