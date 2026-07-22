DISTINCIÓNS
Aguiño nomea Percebeiros de Honra a José Manuel Vilas e Ciprián Rivas
A Festa do Percebe repartirá unha tonelada do prezado crustáceo o día 2 de agosto
Aguiño quece motores para a Festa do Percebe e nomea Percebeiros de Honra a José Manuel Vilas, presidente do Xuventú Aguiño, e a Ciprián Rivas, presidente do Ateneo Valle-Inclán de Ribeira e un dos valedores do libro publicado con motivo do centenario da Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño.
Así o anunciaron a alcaldesa, María Sampedro; o patrón maior do pósito, José Antonio Santamaría; e o presidente da agrupación de mariscadores, Manuel Ángel Reiriz, nun acto celebrado no porto de Aguiño.
A rexedora destacou o perfil dos Percebeiros de Honra subliñando o traballo de José Manuel Vilas á fronte do Xuventú Aguiño e o seu "talante positivo e comprometido" durante a súa etapa na Corporación municipal ribeirense. De Ciprián Rivas destacou o seu compromiso coa posta en valor da confraría de Carreira-Aguiño e do conxunto do municipio.
Unha tonelada de percebes
As distincións serán entregadas o día 2 de agosto, coincidindo coa Festa do Percebe, declarada de Interese Turístico Galego. A cita gastronómica servirá unha tonelada deste crustáceo extraído na zona norte, entre Falcoeiro e Basoñas, a un prezo de 20 euros por ración. A celebración estará amenizada musicalmente polo grupo local Leite con Jalletas.
María Sampedro ratificou o compromiso do Concello de Ribeira con esta celebración "que reúne mar, cultura e turismo".
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