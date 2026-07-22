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El 'Awadi' deja el puerto de Ribeira casi un año después de ser devorado por las llamas

Portos de Galicia retiró también los restos del camión que ardió el pasado 21 de mayo

Un remolcador retirando el pesquero 'Awadi' que ardió en el puerto de Ribeira.

Un remolcador retirando el pesquero 'Awadi' que ardió en el puerto de Ribeira. / Suso Souto

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J. M. Ramos / Suso Souto

Ribeira

Casi un año después de ser devorado por las llamas durante cuatro días, el buque Awadi fue retirado hoy del puerto de Ribeira, donde Portos de Galicia procedió también a la retirada de los restos del camión calcinado el pasado 21 de mayo.

El Awadi, un buque frigorífico de 50 metros de eslora, con bandera de Mauritania, se incendió durante una reparación en la sala de máquinas el pasado 1 de septiembre de 2025, y fueron necesarias cuatro jornadas para extinguir el fuego y evitar el hundimiento del barco.

Zona donde estaba el camión que resultó calcinado en el puerto de Ribeira.

Zona donde estaba el camión que resultó calcinado en el puerto de Ribeira. / Suso Souto

Por su parte, el camión, que llevaba meses abandonado y en cuya cabina solía dormir un hombre, ardió el pasado 21 de mayo. Estaba estacionado en la explanada de la antigua lonja, en un punto en el que llegó a haber otros vehículos abandonados que ya habían sido retirados.

Portos de Galicia procedió a su retirada después de obtener la preceptiva autorización judicial, dado que pesaba sobre él un embargo.

Valoración positiva del BNG

El BNG valora positivamente «que Portos de Galicia actúe por fin», aunque considera que estas actuaciones «chegan tarde e son consecuencia das reiteradas denuncias realizadas polo sector e polo noso grupo nos últimos meses».

El exalcalde y portavoz, Luís Pérez Barral, recuerda que ya habían advertido hace tiempo del riesgo que suponía mantener ambas estructuras abandonadas en el puerto durante tanto tiempo.

Reclaman un plan de inversiones

No obstante, señala que la retirada de estos elementos «non pode servir para dar por resoltos os problemas dos peiraos de Ribeira, xa que continúan existindo numerosas deficiencias que afectan á seguridade, á actividade pesqueira e á imaxe dun dos portos de descarga de peixe fresco más importantes de Europa».

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Por ello, los nacionalistas demandan un plan de inversiones y mantenimiento de la zona portuaria ribeirense.

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