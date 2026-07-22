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PROPOSTA

Boiro e Elciego queren converter anos de intercambio nunha irmandade oficial

Afianzarán os lazos culturais, gastronómicos, turísticos e patrimoniais

Degustación de cocido rioxano en Boiro nun dos intercambios con Elciego.

Degustación de cocido rioxano en Boiro nun dos intercambios con Elciego. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O goberno local de Boiro propón para o seu debate e aprobación no pleno da irmandade co municipio de Elciego, da Rioxa. Unha proposta que nace do interese de ambos os dous concellos de formalizar as canles de cooperación entre administracións e veciñanza.

Elciego é un municipio da Rioxa Alavesa recoñecido pola súa tradición vitivinícola, polo seu patrimonio histórico e arquitectónico e pola súa aposta pola calidade e o desenvolvemento sostible. "A diversidade deste municipio xunto coa de Boiro, constitúe unha oportunidade para o enriquecemento mutuo mediante o intercambio de coñecementos e boas prácticas en ámbitos como a promoción turística e patrimonial, a gastronomía, a cultura ou o desenvolvemento económico", subliñan dende o goberno local.

Cultura, gastronomía e patrimonio

Dende fai anos ambos os dous municipios manteñen un forte vínculo ao realizar intercambios culturais e gastronómicos entre a veciñanza de cada concello que se despraza para poñer en valor os seus produtos e dar a coñecer o seu patrimonio e a súa cultura. Este vínculo veciñal institucionalízase agora con esta proposta de irmandamento que supón un marco permanente de colaboración.

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"Os irmandamentos entre municipios constitúen unha ferramenta de cooperación institucional destinada a fortalecer os vínculos entre comunidades, promover o intercambio de experiencias e favorecer o desenvolvemento de iniciativas de interese común", conclúen dende o goberno boirense.

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