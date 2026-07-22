PROPOSTA
Boiro e Elciego queren converter anos de intercambio nunha irmandade oficial
Afianzarán os lazos culturais, gastronómicos, turísticos e patrimoniais
O goberno local de Boiro propón para o seu debate e aprobación no pleno da irmandade co municipio de Elciego, da Rioxa. Unha proposta que nace do interese de ambos os dous concellos de formalizar as canles de cooperación entre administracións e veciñanza.
Elciego é un municipio da Rioxa Alavesa recoñecido pola súa tradición vitivinícola, polo seu patrimonio histórico e arquitectónico e pola súa aposta pola calidade e o desenvolvemento sostible. "A diversidade deste municipio xunto coa de Boiro, constitúe unha oportunidade para o enriquecemento mutuo mediante o intercambio de coñecementos e boas prácticas en ámbitos como a promoción turística e patrimonial, a gastronomía, a cultura ou o desenvolvemento económico", subliñan dende o goberno local.
Cultura, gastronomía e patrimonio
Dende fai anos ambos os dous municipios manteñen un forte vínculo ao realizar intercambios culturais e gastronómicos entre a veciñanza de cada concello que se despraza para poñer en valor os seus produtos e dar a coñecer o seu patrimonio e a súa cultura. Este vínculo veciñal institucionalízase agora con esta proposta de irmandamento que supón un marco permanente de colaboración.
"Os irmandamentos entre municipios constitúen unha ferramenta de cooperación institucional destinada a fortalecer os vínculos entre comunidades, promover o intercambio de experiencias e favorecer o desenvolvemento de iniciativas de interese común", conclúen dende o goberno boirense.
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