Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas del ApóstolPleno SantiagoTítulo ARAAutovía AG-59Carreira Pedestre
instagram

GASTRONOMÍA

Lirio de Ribeira al estilo fish&chips: la receta marinera de la Festa da Dorna

La OPP83 ofrece el viernes degustaciones gratuitas en el Centro de Raqueta Santa Uxía

Degustación de Lirio de Ribeira en el encuentro Culturmar.

Degustación de Lirio de Ribeira en el encuentro Culturmar. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

La OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia llevará el viernes, día 24, el sabor del Lirio de Ribeira a la Festa da Dorna con una acción promocional en la que vecinos y visitantes podrán degustar gratuitamente este pescado en un formato pensado para todos los públicos: al estilo fish&chips.

La iniciativa se desarrollará a partir de las 15.00 horas en el Centro de Raqueta Santa Uxía, frente a la playa de Coroso, donde la OPP83 instalará una foodtruck desde la que se repartirán las degustaciones gratuitas elaboradas por el catering Chicolino. Los asistentes recibirán además obsequios promocionales, hasta agotar existencias.

Una de las degustaciones de Lirio de Ribeira organizadas en Aguiño.

Una de las degustaciones de Lirio de Ribeira organizadas en Aguiño. / Cedida

La OPP83 agradece especialmente la colaboración de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, contribuyendo así a acercar los productos pesqueros locales a la ciudadanía y a dar visibilidad al Lirio de Ribeira en una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de la localidad.

Conectar con el público joven

Con este tipo de actividades, la OPP83 quiere dar a conocer el Lirio de Ribeira a través de nuevos formatos culinarios y de las nuevas posibilidades que ofrece este pescado en la cocina. "La elección de una preparación tan popular como fish&chips busca especialmente conectar con el público más joven y familiar y presentar este pescado como un alimento versátil, apetecible y fácil de incorporar a diferentes elaboraciones", afirman.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación forma parte del PPyC 2026 de la OPP83, que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y el FEMPA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  2. Asturias sigue la estela de Galicia y prohibirá la pesca deportiva del salmón en sus ríos en 2027 con excepción del 'campanu'
  3. El Monbus Obradoiro cierra un doble golpe en el mercado: ficha a Caleb Agada y Alonso Faure
  4. Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial cantando un clásico del rap español
  5. El otro Mundial de Borja Iglesias: dos minutos, una confusión y el último saludo
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  8. Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol 2026: 'Me hace mucha ilusión, soy un santiagués más

Lirio de Ribeira al estilo fish&chips: la receta marinera de la Festa da Dorna

Lirio de Ribeira al estilo fish&chips: la receta marinera de la Festa da Dorna

AMIPA converte o Camiño de Santiago nun espazo de inclusión

AMIPA converte o Camiño de Santiago nun espazo de inclusión

Pepe Albela, creador de Nordés, lanza el primer whisky gallego de 65 grados a 400 euros la botella

Pepe Albela, creador de Nordés, lanza el primer whisky gallego de 65 grados a 400 euros la botella

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein

'A Fábrica da Luz' ilumina a fin de semana cultural de Cee

'A Fábrica da Luz' ilumina a fin de semana cultural de Cee

Así será la nueva red de buses: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal

Así será la nueva red de buses: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal
Tracking Pixel Contents