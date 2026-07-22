GASTRONOMÍA
Lirio de Ribeira al estilo fish&chips: la receta marinera de la Festa da Dorna
La OPP83 ofrece el viernes degustaciones gratuitas en el Centro de Raqueta Santa Uxía
La OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia llevará el viernes, día 24, el sabor del Lirio de Ribeira a la Festa da Dorna con una acción promocional en la que vecinos y visitantes podrán degustar gratuitamente este pescado en un formato pensado para todos los públicos: al estilo fish&chips.
La iniciativa se desarrollará a partir de las 15.00 horas en el Centro de Raqueta Santa Uxía, frente a la playa de Coroso, donde la OPP83 instalará una foodtruck desde la que se repartirán las degustaciones gratuitas elaboradas por el catering Chicolino. Los asistentes recibirán además obsequios promocionales, hasta agotar existencias.
La OPP83 agradece especialmente la colaboración de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, contribuyendo así a acercar los productos pesqueros locales a la ciudadanía y a dar visibilidad al Lirio de Ribeira en una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de la localidad.
Conectar con el público joven
Con este tipo de actividades, la OPP83 quiere dar a conocer el Lirio de Ribeira a través de nuevos formatos culinarios y de las nuevas posibilidades que ofrece este pescado en la cocina. "La elección de una preparación tan popular como fish&chips busca especialmente conectar con el público más joven y familiar y presentar este pescado como un alimento versátil, apetecible y fácil de incorporar a diferentes elaboraciones", afirman.
Esta actuación forma parte del PPyC 2026 de la OPP83, que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y el FEMPA.
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