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OBRAS

Malpica inviste en lecer infantil e seguridade viaria en Buño e Bareango

O Concello adxudicou por 29.961 euros a rehabilitación do parque Luciano García Alén, de Buño

Parque Luciano García Alén, de Buño.

Parque Luciano García Alén, de Buño. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O Concello de Malpica adxudicou as obras de rehabilitación do parque infantil Luciano García Alén, situado en Buño, unha actuación incluída na segunda fase do POS+ Adicional 2/2025.

Os traballos foron adxudicados á empresa Suministro Integral del Agua, S.L. por un importe de 29.961 euros, e permitirán mellorar este espazo de lecer infantil "para facelo máis moderno, accesible e seguro para as nenas e nenos", subliñan dende o goberno local que preside Eduardo Parga.

Mellora dos espazos para a infancia

Con esta actuación, engaden, "avanzamos na mellora das infraestruturas públicas e dos espazos destinados á infancia, apostando por instalacións de maior calidade que favorezan o lecer e a convivencia das familias".

A rehabilitación do parque infantil Luciano García Alén súmase ás diferentes actuacións que o Concello está a desenvolver ao abeiro do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos (POS+), co obxectivo de seguir mellorando os servizos e equipamentos municipais.

Entre elas destaca tamén a mellora da capa de rodadura do camiño desde a estrada DP-4307 ata Bareango. A obra foi adxudicada á empresa Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos, S.L. por un importe de 42.350,70 euros.

O Concello mellorará o camiño que une Bareongo coa estrada DP-4307.

O Concello mellorará o camiño que une Bareongo coa estrada DP-4307. / Cedida

O obxectivo é mellorar o estado do firme, incrementando a seguridade viaria e facilitando os desprazamentos diarios da veciñanza, ademais de contribuír á conservación da rede municipal de camiños.

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Desde o goberno municipal destacan que esta obra "forma parte do compromiso de continuar investindo na mellora das infraestruturas municipais e de atender as necesidades dos distintos núcleos do concello, co fin de ofrecer unhas comunicacións máis seguras e eficientes para toda a cidadanía".

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