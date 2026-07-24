TRÁFICO
Dos conductores heridos tras colisionar en una carretera de Lousame
El accidente se produjo en el kilómetro 9 de la carretera provincial DP-1104, en Tállara
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Lousame
Dos personas resultaron heridas en una colisión entre dos vehículos registrada en el municipio de Lousame.
Un particular alertó al 112 Galicia unos minutos antes de las 23.00 horas del jueves de que dos coches acababan de colisionar en el kilómetro 9 de la DP-1104, en Tállara, y que ambos conductores necesitaban asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el GES de Noia y los voluntarios de Protección Civil de Lousame.
Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a las dos conductores implicados en el accidente.
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