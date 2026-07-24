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TRÁFICO

Dos conductores heridos tras colisionar en una carretera de Lousame

El accidente se produjo en el kilómetro 9 de la carretera provincial DP-1104, en Tállara

Los dos conductores fueron asistidos por profesionales de Urxencias Sanitarias.

Los dos conductores fueron asistidos por profesionales de Urxencias Sanitarias. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

Dos personas resultaron heridas en una colisión entre dos vehículos registrada en el municipio de Lousame.

Un particular alertó al 112 Galicia unos minutos antes de las 23.00 horas del jueves de que dos coches acababan de colisionar en el kilómetro 9 de la DP-1104, en Tállara, y que ambos conductores necesitaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el GES de Noia y los voluntarios de Protección Civil de Lousame.

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Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a las dos conductores implicados en el accidente.

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