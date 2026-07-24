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SERVIZOS

Dúas voluntarias de Alemaña e Francia chegan a Lousame para facilitar a conciliación en inglés

O programa está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos e conta con 30 prazas gratuítas

Agrafojo, esquerda, Guyot, Ares, Golte e Outeiral presentando a programación.

Agrafojo, esquerda, Guyot, Ares, Golte e Outeiral presentando a programación. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

O Concello de Lousame deu a benvida a dúas novas voluntarias europeas: Coco Golte e Alice Guyot, que serán as encargadas de impartir o programa gratuíto Leisure activities in english de actividades educativas e de ocio impartidas unicamente en inglés

Foron recibidas polo alcalde, Esteban Ares; a concelleira de Xuventude e Servizos Sociais, Silvia Agrafojo, e o técnico municipal de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral.

Trátase dun programa gratuíto de actividades educativas e de ocio impartidas unicamente en inglés e que terá lugar do 17 ao 21 de agosto no local social do Sanguiñal, en Tállara, de 10.30 a 13.30 horas.

De Alemaña e Francia

Coco Golte, de 20 anos, procede dunha zona rural de Alemaña. Moi afeccionada ao deporte, é campioa de natación no seu país e sabe falar castelán, xa que estudou o idioma durante varios anos na escola. Escolleu a opción do voluntariado europeo porque "me interesa mucho trabajar con niños y con personas mayores y también quiero seguir creciendo a nivel personal y estoy convencida de que aquí en Lousame podré hacerlo", afirmou.

Alice Guyot, chega de Francia, ten 18 anos e acaba de rematar o Bacharelato, con especialidade en moda. Entende o español, porque o estudou durante tres anos, pero aínda non ten soltura falándoo. Entre as súas afeccións figuran o deporte, montar a cabalo e o breakdance.

Ambas forman parte do programa de voluntariado do Corpo Europeo de Solidariedade e colaborarán na posta en marcha da referida proposta para fomentar o uso do inglés durante as actividades.

Só dous concellos galegos ofrecen este servizo

O alcalde puxo en valor que "Lousame é un dos dous únicos municipios de Galicia que ofrecen este servizo, que está en marcha dende o ano 2017". Asegurou que "para nós é un orgullo poder levalo a cabo e cremos que é unha actividade que enriquece o noso concello e os nosos veciños, contando coa presenza destas dúas voluntarias que durante os próximos dez meses van colaborar con todas as actividades do día a día do noso concello".

Pola súa banda, Xosé Manuel Outeiral destacou que o Corpo Europeo de Solidariedade "é unha iniciativa da Unión Europea para dar unha oportunidade á xente nova de participar en proxectos solidarios en favor da comunidade". Así mesmo, apuntou que "o Concello de Lousame está acreditado tanto para recibir como para enviar voluntarios a través deste proxecto de mobilidade xuvenil transnacional", polo que animou á mocidade lousamiá a achegarse a coñecer esta iniciativa.

Aberto o prazo de reserva de prazas

O programa Leisure activities in english está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos de idade. As prazas poden reservarse dende hoxe e de forma gratuíta a través de www.bandoticket.com. "Inclúe pintura, karaoke, música, xogos, cine, creatividade, teatro, conversas e moito máis, todo en lingua inglesa para que os nenos e nenas sigan practicando o inglés no verán e o pasen moi ben", sinalou Silvia Agrafojo.

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O Concello convoca inicialmente 30 prazas, "pero estamos dispostos a ampliar o número no caso de que haxa máis nenos e nenas empadroados en Lousame interesados en participar, xa que apostamos sempre pola conciliación", engadiu.

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