ESPECTÁCULO
'O Camiño do Amor' chega a Outes para vivir unha noite de rock, teatro e emoción audiovisual
A cita é mañá ás 21.00 horas na praza do Bosque con acceso libre e gratuíto
A ópera rock galega dirixida por Carlos Alleres, O Camiño do Amor, chega á praza do Bosque de Outes este domingo ás 21.00 horas. O acceso é libre e gratuíto ata completar capacidade.
Trátase dunha iniciativa que mestura música en directo, teatro e proxeccións audiovisuais para contar unha historia sobre o amor e o desamor ao ritmo de clásicos do rock. O espectáculo conta co grupo Claxxon como banda principal.
O repertorio inclúe versións en vivo de grandes himnos internacionais de bandas e artistas como Scorpions (Still Loving You), Elton John (Your Song) ou The Rolling Stones (Angie). A particularidade da proposta é que son as propias cancións as que conducen a historia, mentres que os subtítulos en galego sobreimpresionados nas proxeccións dan continuidade á ópera rock.
Un percorrido por Galicia
A historia desenvólvese a través dunha produción audiovisual interpretada polos actores María G. Caamaño, Lou Esmorís e Nando Llon, coa narración e condución de Lou7Go, e cos cameos de Tacho González, Víctor Fábregas, María Costas e José Churruca. A produción reúne tamén máis de cincuenta persoas de figuración.
A parte audiovisual foi gravada en diferentes localizacións de Galicia, entre elas As Catedrais, Faro Ortegal, Muxía, Fisterra, Carnota, Corrubedo, A Lanzada, Combarro, Bueu, Baiona e Oia, ademais doutros espazos como o Hotel Boutique 1880, en Gaxate, o Liceum Bar, no Porriño, e As Crechas, en Santiago de Compostela. O espectáculo complétase cun escenario de 24 metros de ancho e unha pantalla xigante de 6 por 3 metros.
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
- Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
- Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
- Los mandilones de las abuelas gallegas salen a la calle como homenaje a la cultura popular
- Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo