GASTRONOMÍA
O Lirio de Ribeira conquista os padais dos dorneiros: mil racións en menos de dúas horas
Centos de persoas degustaron o prezado peixe en formato 'fish¬chips'
O Lirio de Ribeira conquistou a Festa da Dorna co reparto de 1.000 racións gratuítas en menos de dúas horas. A acción, organizada pola OPP83 Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia para dar a coñecer a súa marca de calidade e fomentar o consumo de peixe entre as novas xeracións, tivo un gran éxito de acollida entre o público dorneiro.
A degustación desenvolveuse nas inmediacións do Centro de Deportes de Raqueta Santa Uxía, fronte á praia de Coroso, onde centos de persoas se achegaron para desfrutar gratuitamente do sabor do Lirio de Ribeira ao estilo fish&chips elaborado polo catering Chicolino.
A actividade completouse coa entrega de orixinais pai-pai con información sobre este peixe branco e a receita, así como neveiras de praia, agasallos pensados especialmente para os días calorosos do verán.
Á apertura asistiron a xerente da OPP83, María José Casais, o subdirector xeral de Valorización de Mercados da Xunta, Julio César García Varela, o concelleiro do Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, o presidente da Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, e a xefa do Distrito Marítimo de Ribeira, Leire Blanco.
María José Casais, xerente da OPP83, afimou que queren "que cada vez máis persoas, e especialmente os máis novos, coñezan e consuman Lirio de Ribeira. Repartir 1.000 racións en menos dunha hora demostra que hai interese por descubrir os nosos produtos pesqueiros cando os achegamos ao consumidor dun xeito diferente".
Pola súa banda, García Varela salientou que "este tipo de iniciativas son fundamentais para seguir avanzando na promoción e valorización dos produtos do mar, achegándoos directamente ao consumidor e poñendo en valor a calidade do noso sector pesqueiro".
Fernando Abraldes destacou que "Ribeira é unha vila profundamente ligada ao mar e é moi positivo aproveitar celebracións como a Dorna para compartir a nosa identidade mariñeira e promocionar os nosos peixes”.
Identidade de Ribeira
Pola súa parte, Álex Nespereira amosou a súa satisfacción pola acollida da iniciativa. "A Festa da Dorna é tamén un escaparate da identidade mariñeira de Ribeira, polo que estamos encantados de colaborar nunha acción que pon en valor un peixe tan noso como é o lirio".
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