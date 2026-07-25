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GASTRONOMÍA

O Lirio de Ribeira conquista os padais dos dorneiros: mil racións en menos de dúas horas

Centos de persoas degustaron o prezado peixe en formato 'fish¬chips'

Grupo de dorneiros degustando o prezado Lirio de Ribeira.

Grupo de dorneiros degustando o prezado Lirio de Ribeira. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Lirio de Ribeira conquistou a Festa da Dorna co reparto de 1.000 racións gratuítas en menos de dúas horas. A acción, organizada pola OPP83 Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia para dar a coñecer a súa marca de calidade e fomentar o consumo de peixe entre as novas xeracións, tivo un gran éxito de acollida entre o público dorneiro.

A degustación desenvolveuse nas inmediacións do Centro de Deportes de Raqueta Santa Uxía, fronte á praia de Coroso, onde centos de persoas se achegaron para desfrutar gratuitamente do sabor do Lirio de Ribeira ao estilo fish&chips elaborado polo catering Chicolino.

Dorneiros na 'foodtruck' que repartiu 1.000 racións de Lirio de Ribeira.

Dorneiros na 'foodtruck' que repartiu 1.000 racións de Lirio de Ribeira. / Cedida

A actividade completouse coa entrega de orixinais pai-pai con información sobre este peixe branco e a receita, así como neveiras de praia, agasallos pensados especialmente para os días calorosos do verán.

Dorneiros de todas as idades degustaron o prezado lirio.

Dorneiros de todas as idades degustaron o prezado lirio. / Cedida

Á apertura asistiron a xerente da OPP83, María José Casais, o subdirector xeral de Valorización de Mercados da Xunta, Julio César García Varela, o concelleiro do Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, o presidente da Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, e a xefa do Distrito Marítimo de Ribeira, Leire Blanco.

María José Casais, xerente da OPP83, afimou que queren "que cada vez máis persoas, e especialmente os máis novos, coñezan e consuman Lirio de Ribeira. Repartir 1.000 racións en menos dunha hora demostra que hai interese por descubrir os nosos produtos pesqueiros cando os achegamos ao consumidor dun xeito diferente".

A degustación de Lirio de Ribeira foi todo un éxito.

A degustación de Lirio de Ribeira foi todo un éxito. / Cedida

Pola súa banda, García Varela salientou que "este tipo de iniciativas son fundamentais para seguir avanzando na promoción e valorización dos produtos do mar, achegándoos directamente ao consumidor e poñendo en valor a calidade do noso sector pesqueiro".

Fernando Abraldes destacou que "Ribeira é unha vila profundamente ligada ao mar e é moi positivo aproveitar celebracións como a Dorna para compartir a nosa identidade mariñeira e promocionar os nosos peixes”.

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Identidade de Ribeira

Pola súa parte, Álex Nespereira amosou a súa satisfacción pola acollida da iniciativa. "A Festa da Dorna é tamén un escaparate da identidade mariñeira de Ribeira, polo que estamos encantados de colaborar nunha acción que pon en valor un peixe tan noso como é o lirio".

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