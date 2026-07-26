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MAR

Aguiño celebra dez anos de Festa da Navalla con 600 quilos de quilómetro cero

Celebrarase o 9 de agosto e ofrecerá racións a quince euros

A alcaldesa, no centro, presidiu o acto de presentación da Festa da Navalla.

A alcaldesa, no centro, presidiu o acto de presentación da Festa da Navalla. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A décima edición da Festa da Navalla de Aguiño, en Ribeira, servirá o vindeiro 9 de agosto uns 600 quilos deste bivalvo preparado á prancha a un prezo de 15 euros a ración. Ademais, os comensais poderán degustar tamén arredor de 250 quilos de sardiña e setecentas racións de empanada.

A celebración será amenizada musicalmente por Chiña e Tabernarias, e os tíckets empezarán a venderse a partir das 10.00 horas.

Cartel promocional da décima Festa da Navalla de Aguiño.

Cartel promocional da décima Festa da Navalla de Aguiño. / Cedida

A cita gastronómica foi presentada pola alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; o concelleiro de Mar e Festexos, Fernando Abraldes; e o presidente da comisión de festas da parroquia aguiñense, Julio Abraldes, xunto a Teruca Sampedro e Pili Millet, integrantes tamén da entidade.

A rexedora destacou o labor do asociacionismo, nomeadamente das comisións de festas para, nesta ocasión, poñer o foco "nun dos produtos máis venerados do noso mar; un produto que, ademais, ten gran relevancia na lonxa de Aguiño e que será de quilómetro 0, da propia parroquia".

Navalla extraída en apnea

O concelleiro de Mar e Festexos, Fernando Abraldes, precisou que toda a navalla será extraída da zona do Castro-A Catía en apnea.

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Pola súa banda, o presidente da comisión agradeceu a colaboración da Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño, así como do Concello de Ribeira e da Consellería do Mar. "Queremos que a festa vaia medrando cada ano", apuntou.

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