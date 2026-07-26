RIBEIRA
A Ameixida vivirá unha festa sen pausa con travesía a nado, sardiñada, xogos e música
A celebración será o 8 de agosto e actuará o grupo Leite con Jalletas
A Ameixida, na parroquia de Castiñeiras, en Ribeira, celebrará a súa festa o 8 de agosto cunha axenda que se estenderá dende a mañá ata a noite.
As bombas de palenque anunciarán o comezo da xornada, ás 10.00 horas, para emprender a travesía a nado programada para as 10.45 horas. De 11.30 a 13.00 horas, a rapazada poderá gozar dos inchables, mentres os adultos xogan na praia á petanca por parellas.
Festa da escuma
Xa cara ao momento de xantar, ás 13.15 horas, haberá sesión vermú amenizada por Chiña e unha gran sardiñada. Os xogos continuarán pola tarde co campionato de cartas Escoba e Tute, ás 15.30 horas; inchables, de 16.00 a 18.00 horas; xogos populares na praia, ás 17.00 horas; e festa da escuma, ás 19.00 horas.
Tampouco faltará o deporte. Disputaranse dous partidos de fútbol, un infantil ás 18.00 horas, e o de adultos, ás 19.15 horas. Sobre as 20.30 horas ofrecerase unha merenda para repoñer forzas e á noite soará a música no concerto de Leite con Jalletas, a partir das 22.00 horas, e unha sesión DJ, ás 00.30 horas, unha vez finalice o sorteo dunha televisión e a entrega de trofeos á medianoite.
Apoio municipal
Un programa festivo que foi presentado polo concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes; o seu homólogo de Deportes, Álex Vidal; e a presidenta da comisión, María Jesús Paz.
"Seguimos xuntándonos, divertíndonos e celebrando en cada recuncho do noso municipio e, a principios de agosto, será o momento da Ameixida cun cartel potente que se concentrará nun único día. Haberá actividades para todas as idades e gustos grazas ao traballo da comisión de festas do lugar. O Concello seguirá apoiando estas iniciativas que dinamizan toda a localidade", afirmou Abraldes.
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