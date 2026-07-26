VERBAS NO MAXÍN
Teatro, monicreques e música para redescubrir o universo Valle-Inclán na Pobra
O ciclo conmemora o cincuenta aniversario da declaración da Torre de Bermúdez como Monumento Nacional
A Pobra do Caramiñal acolle Verbas no Maxín, un ciclo de estío de teatro, música e títeres para conmemorar o 50 aniversario da declaración da Torre de Bermúdez como Monumento Nacional.
O ciclo comezou co roteiro teatralizado Los blasones de Viana del Prior. Visita dramatizada en A Pobra por los mundos de Valle-Inclán, a cargo do actor e guionista Suso Martínez. A segunda cita será o sábado 22 de agosto, ás 12.30 horas, coa representación de A cabeza do dragón, da compañía Títeres Cachirulo, unha farsa infantil de Valle-Inclán con monicreques de Carmen Domech e dirección de Jorge Rey. A actividade desenvolverase na Alameda Xardíns de Valle-Inclán.
O ciclo rematará o sábado 12 de setembro, ás 12.30 horas, co roteiro teatralizado Tourné: A vila na que pariu marabillas. Espazos valleinclanianos, da compañía Teatro En Punto (TEP). A proposta contará coa dirección de Gloria Rico Galán, coa participación das actrices Gloria Rico e Nuria Sanz e coa música en directo de Sabela Dacal. O punto de encontro será a Alameda Xardíns de Valle-Inclán.
A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, asegura que esta iniciativa nace "cun obxectivo moi claro: abrir aínda máis o Museo Valle-Inclán á cidadanía e achegalo a novos públicos, especialmente a aquelas persoas que non teñen o costume de visitar este tipo de espazos”.
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