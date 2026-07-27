O Castelo Rock volve a Muros fiel ao seu modelo de proximidade e cun aforo para 700 persoas
O cartel intégrano bandas e artistas de estilos como o R&B, o reggae, a electrónica, o rap, o bravú, o punk acústico e a música urbana
A alcaldesa de Muros, María Lago, presidiu este luns a presentación da programación do XXII Festival Castelo Rock, que se celebrará os vindeiros días 6, 7 e 8 de agosto na Praza do Mercado, o Curro da Praza e a rúa Ancha.
A rexedora destacou "o modelo de festival de proximidade, arraigado ao territorio e construído desde o compromiso colectivo".
Lonxe de competir na carreira dos macroeventos, o Castelo Rock aposta por un formato que sitúa as persoas no centro. Trátase dun festival organizado por unha asociación sen ánimo de lucro, sustentado no traballo do voluntariado e cunha relación directa coa vila que o acolle desde hai máis de dúas décadas.
Cun aforo limitado a 700 persoas, o Castelo Rock mantén a súa aposta pola proximidade entre artistas e público e por unha experiencia integrada na vida da vila.
Os membros da organización destacaron que "esta maneira de entender os festivais é tamén unha forma de facer cultura: xerando comunidade, impulsando a cultura e creando un espazo de encontro no que conviven público, artistas, tecido asociativo e veciñanza".
O cartel reúne artistas de diferentes procedencias e estilos, combinando nomes internacionais como Kid Kapichi e Big Special con proxectos estatais como Viva Belgrado ou Parkesvr, sen esquecer a presenza da creación galega a través da Orquestra Bravú Xangai, LAW, Nadie González ou XiánPais e outras propostas, como Martin Human e Tête de la Course, que completan unha programación pensada para ofrecer unha experiencia diversa e de calidade.
A Orquestra Bravú Xangai é un proxecto colectivo que reúne destacados músicos da escena galega, moitos deles vinculados ás bandas que deron forma ao histórico movemento bravú e a outros proxectos posteriores. A formación está impulsada por nomes tan recoñecidos como Xurxo Souto e Guni Varela (Os Diplomáticos de Monte Alto), xunto a artistas procedentes de múltiples bandas.
Viva Belgrado levou a súa música por máis de 30 países e conquistou algúns dos festivais e salas máis importantes.
LAW é unha artista multidisciplinar procedente do barrio vigués de Coia. A súa proposta musical mestura R&B, reggae, electrónica e música de raíz, construíndo unha identidade sonora que transita entre o urbano e o ancestral.
Nadie González é unha música e rapeira viguesa, tamén produtora en ocasións e de formación maioritariamente autodidacta. Iniciou o seu camiño na música dentro do colectivo Yimiyourek (Las Palmas de Gran Canaria) entre 2018 e 2019, etapa na que comezou a desenvolver o seu interese polo hip hop e a creación musical. En 2021 emprende o seu proxecto en solitario xunto a Lu.ko.ala, comezando a actuar en diferentes salas e eventos da escena galega. Actualmente traballa no seu primeiro EP en solitario: Noctiluca Scintillans.
XiánPais é un artista da escena urbana galega nacido en Louro (Muros).
Parkesvr é unha das bandas máis singulares da escena independente estatal dos últimos anos. Creada en Madrid en 2017, constrúe unha proposta difícil de etiquetar na que conviven o rock alternativo, a electrónica e o spoken word, cun estilo marcado polas letras irónicas e incisivas.
Kid Kapichi é unha banda británica de punk rock e indie alternativo formada en Hastings (Inglaterra) en 2013.
Na presentación interviron tamén a tenente de alcalde e concelleira de Cultura, Caridad González; o presidente da asociación Praia do Castelo, Santiago Romero; a deputada provincial Natividade González; e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.
Jacobo Sutil dixo que o Castelo Rock incorpórase este ano por primeira vez como beneficiario da convocatoria de subvencións da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para fomentar a contratación de música galega nos festivais profesionais. Esta liña distribúe en 2026 un total de 80.000 euros para apoiar 47 contratacións de bandas e artistas en oito citas.
Natividade González destacou que este festival (que a Deputación apoia con 24.500 euros) "é un exemplo do valor do asociacionismo, do compromiso colectivo e do talento musical”.
Santiago Romero dixo que "o Castelo Rock segue demostrando que é posible desenvolver un proxecto cultural sostible sen renunciar á proximidade nin á identidade propia".
"Trátase dun festival que entende a cultura como un servizo público, aberto e accesible, e que cada verán converte Muros nun espazo de convivencia ao redor da música", engadiu.
Co respaldo do Concello de Muros, da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia, a través da Agadic, o Castelo Rock afronta unha nova edición reafirmando o seu compromiso coa música en directo, coa cultura galega e cun modelo de festival que medra desde o territorio, sen esquecer nunca de onde vén.
As entradas e os abonos continúan dispoñibles na páxina web oficial do festival (www.castelorock.gal) onde tamén poden consultarse a programación completa, os horarios e toda a información práctica para asistir ao evento.
A entrada dun día custa 15 € máis gastos de xestión. O abono custa 20 € máis gastos de xestión (para os socios do colectivo Praia do Castelo o prezo é de 10 €, sen gastos de xestión).
- La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
- El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
- Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
- Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
- Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
- De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano