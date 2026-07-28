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Con fabas e panceta e ata con peras ao viño: así se cociñarán esta fin de semana 3.000 quilos de mexillóns en Rianxo

Serviranse tamén ao vapor, en escabeche, á vinagreta, en empanada, en croquetas e en prato-degustación, por seis euros

Pola esquerda, Ramón Vicente, secretario do Club de Remo; a conselleira do Mar, Marta Villaverde; o alcalde, Julián Bustelo, e José Luis Castiñeiras, portavoz do PP de Rianxo, na Festa do Mexillón de 2025.

Pola esquerda, Ramón Vicente, secretario do Club de Remo; a conselleira do Mar, Marta Villaverde; o alcalde, Julián Bustelo, e José Luis Castiñeiras, portavoz do PP de Rianxo, na Festa do Mexillón de 2025. / Cedida

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Suso Souto

Rianxo

Rianxo converterase esta fin de semana no punto de encontro para as persoas amantes da gastronomía e das tradicións mariñeiras, coa celebración dunha nova edición da Festa do Mexillón, a décimo quinta, unha cita xa consolidada no calendario festivo do verán galego.

Ao longo do sábado e do domingo, veciños e visitantes poderán degustar diferentes elaboracións de mexillón a prezos populares, nunha cita que pon en valor un dos produtos máis representativos das rías galegas e da tradición mariñeira de Rianxo.

"A Festa do Mexillón constitúe unha excelente oportunidade para promover o consumo do produto local, apoiar o sector mexilloeiro e dinamizar a actividade económica e turística da vila", sinalou o alcalde, Julian Bustelo.

Ademais da oferta gastronómica, a celebración ofrecerá un programa pensado para todos os públicos, reforzando o carácter acolledor e participativo desta cita estival.

O evento está impulsado e organizado pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo Rianxo, coa colaboración do Concello.

O sábado 1, ás 19.30 horas, haberá música tradicional e ás 20.00 horas dará comezo a degustación de mexillóns, cociñados en base a oito receitas: ao vapor, á vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, en prato-degustación, na especialidade terra-mar (con fabas, panceta, chourizo, etc.) e tartaleta de crema de mexillón con pera ao viño. Cada ración venderase a seis euros.

En total cociñaranse 3.000 quilos de mexillóns (1.000 quilos ao vapor, con cuncha, e o resto para vianda).

Para finalizar, ás 23.00 horas, os asistentes poderán gozar da actuación dun grupo folk.

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O domingo 2, ás 10.30 horas haberá música tradicional e ás 11.30 terá lugar de novo a degustación de mexillóns.

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