El pregón de la rectora de la USC abre este miércoles las fiestas del verano de Ribeira

La rectora de la Universidad de Santiago, Rosa Crujeiras, abrirá este miércoles con su pregón las fiestas del verano de Ribeira, que se prolongarán hasta el lunes día tres.

Rosa Crujeiras, nacida en la parroquia ribeirense de Artes, es la primera mujer que accede a dicho cargo en los 531 años de historia de la institución académica.

Por la mañana habrá dianas, alboradas, ruadas, partidas de ajedrez, el espectáculo infantil Pablísimo y una exhibición de taekwondo a cargo del gimnasio Natural Sport.

El pregón tendrá lugar a las 21.30 horas desde el balcón de la casa consistorial.

A las 23.00 horas será la verbena, a cargo de la orquesta Panorama en la explanada de la antigua lonja, dentro de su gira Time Tour 2026.

El jueves 30 habrá de nuevo música y animación en las calles con dianas, alboradas y ruadas, además de la participación de Paco Nogueiras.

La verbena estará amenizada en Paseo del Malecón por la orquesta París de Noia.

El programa del viernes 31 incluye dianas, alboradas, ruadas, el mercadillo A Creba, Chiña en la Plaza de Vigo, hinchables, la Fiesta de la Espuma y un torneo de baloncesto 3x3.

Por la noche, la música se dividirá en dos grandes ambientes a partir de las 23.00 horas: una verbena en el Malecón, con la orquesta Olympus y, en paralelo, el Ribeira Urban Fest en la explanada de la antigua lonja, con la actuación de LG1DO y varios DJ's.

El sábado 1 de agosto habrá de nuevo dianas, alboradas y ruadas por la mañana; la experiencia sensorial Ágape; una degustación de Lirio de Ribeira; actuación del grupo Cantareiras de la Asociación de Amas de Casa; y un Trofeo de Fútbol.

A las 13.00 horas tendrá lugar una degustación de sardinas en Bandourrío, amenizada por el grupo Drippers, y a las 18.30 horas se oficiará en la lonja la misa solemne en honor de la Virgen del Carmen, con posterior procesión marítima y terrestre.

Por la noche actuarán la orquesta Miramar (en el Malecón) y el grupo Café Quijano (en la Plaza de España) y a partir de las 01.00 horas habrá una sesión musical en la Plaza de Pontevedra a cargo de Planet Discomóbil y Mateo Abelleira.

El domingo 2 amenizará la sesión vermú Dani Fontaíña en el parque García Bayón, y habrá actuación de Baile Alecrín y música con el DJ Rafa Astray.

A las 21.00 horas llegará el espectáculo Orballo Cultural a la Plaza de España, con las actuaciones de Catuxa Salom y Fillas de Cassandra.

A la medianoche se podrá disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales en el Paseo de O Touro y a las 00.30 horas será la última verbena, a cargo de la orquesta New York, en el Malecón.

Finalmente, el lunes 3 se celebrará el Día do Neno, una jornada en la que todas las atracciones de feria estarán disponibles a precios populares para el disfrute de los más pequeños.