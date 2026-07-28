Ultimátum de Serra do Barbanza a Rois: "O salda su deuda de 547.368 euros o le retiramos los contenedores"

La Mancomunidad Serra do Barbanza le acaba de dar por segunda vez un ultimátum al Concello de Rois. El primero se lo dio el pasado mes de diciembre, cuando lo instó a decidir si se adhería a la entidad como socio de pleno derecho, dado que la figura de cliente con la que se beneficiaba del servicio de recogida de basura fue eliminada por alegal.

En aquel momento, Rois optó por la independencia, y Serra do Barbanza le prorrogó la prestación del servicio hasta marzo. En mayo, el Concello pactó directamente con la empresa FCC para que siguiese recogiendo la basura hasta que la administración local licite esa prestación.

Pero Rois se desvinculó de la Mancomunidad sin haber saldado sus deudas y, ahora, el alcalde, Ramón Tojo, se enfrenta a un nuevo ultimátum de la entidad, que le dio un plazo de diez días para que pague los 547.368 euros pendientes.

Esa deuda se corresponde a las cuotas del segundo trimestre de 2024 (131.046,51 euros), del tercer y el cuarto trimestre de 2025 (299.687,77 euros) y del primer trimestre de 2026 (116.633,79 euros).

Pero a esa cantidad habrá que sumarle los correspondientes intereses y la parte proporcional que le corresponde en el plan de pago de la deuda de la Mancomunidad a FCC. Esas cuantías se determinarán en su momento en la Junta Rectora que probablemente se celebrará en septiembre.

El ultimátum enviado por el presidente de Serra do Barbanza, Pablo Lago (que además es alcalde de Brión) le fue entregado a Ramón Tojo el pasado 14 de julio por la tarde. En esa carta, Lago le da al regidor brionés un plazo de diez días para que pague dicha deuda, advirtiéndole que, de lo contrario, la Mancomunidad pedirá a la Xunta que le retenga a Rois la cuantía que le pertenezca del Fondo de Compensación y que se le retirarán los contenedores de basura.

De ser así, esta última circunstancia podría poner en jaque la recogida de la basura en Rois.

Ese plazo expira en la tarde de este martes y, de momento, Rois no ha respondido.

Una nueva senda no exenta de problemas: "Recibo quejas todos los días"

Mientras tanto, Serra do Barbanza transita por su nueva etapa desde que en enero empezó a enviar la basura a Sogama. Una senda, por cierto, no exenta de problemas.

"Recibo quejas todos los días sobre el servicio que está realizando FCC, que no es óptimo, aunque es cierto que la situación actual tampoco es la ideal, con un ERTE que afecta a toda la plantilla de la planta de tratamiento de Lousame, salvo a cuatro puestos esenciales", señala Pablo Lago.

"Algunas rutas no se hacen, o se hacen de modo incorrecto; a veces no se recogen cartones o enseres...", explica sobre algunas de las deficiencias reportadas.

Un pliego 'a la carta'

La Mancomunidad dispondrá en la primera semana de octubre del borrador del pliego de bases que encargó a una empresa con vistas a la licitación de un nuevo servicio de recogida de basura.

Para conocer con detalle las necesidades de cada uno de los concellos asociados (Brión, Noia, Muros, Lousame, O Porto do Son, Ames y Carnota) la empresa contratada está haciendo también un estudio pormenorizado.

Si no surgen complicaciones, la previsión de Lago es licitar este otoño dicho servicio y también los cuatro puestos de gestión de la Mancomunidad (Intervención, Secretaría y dos administrativos). La Xunta exige también la contratación de un responsable de la Tesorería, pero en este caso Serra do Barbanza pide un respiro, con el compromiso de cubrir ese puesto más adelante.

Pablo Lago se muestra "optimista" respecto a la reconducción de la accidentada trayectoria de la Mancomunidad. "Si no fuera optimista no estaría aún en la presidencia, porque mi tiempo (mi mandato) ya pasó (ya venció). Pero me comprometí a seguir hasta concluir el intenso trabajo que estamos llevando a cabo en esa dirección", señala.

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El siguiente paso será la elaboración de los presupuestos de 2027.