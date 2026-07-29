Adisbismur servirá este sábado en Outes 1.500 raciones de callos en su fiesta benéfica

La Asociación de Personas con Discapacidad de la Comarca de Muros (Adisbismur) celebrará el próximo sábado 1 de agosto la IV Festa Benéfica dos Callos, una cita solidaria que tendrá lugar en la Horta do Muíño, en Outes, y que busca reunir a la vecindad en una jornada de convivencia para apoyar la labor que desarrolla la entidad.

La programación contará con un amplio apartado musical, encabezado por las actuaciones de Chiña y Pablo Balseiro, a las que se sumarán Os Jaitas Blue, Pandereteir@s do Tremuzo, Aires de Broña, Abelleira e Punto, una charanga y un DJ, que amenizarán la fiesta durante toda la jornada.

La degustación, para la que se prepararán 1.500 raciones, comenzará a las 12.30 horas con un menú que tendrá un precio de 12 euros e incluirá callos, pan, bebida, postre y café. La organización recuerda también que no se permitirá la entrada con comida ni bebida del exterior.

La jornada se completará con diferentes actividades para todas las edades, entre ellas una andaina que comenzará a las 10.00 horas, partidos de fútbol, talleres infantiles e hinchables.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Adisbismur. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la entidad en el teléfono 881 083 860 o a través de sus redes sociales. También será posible adquirir los tiques del menú el mismo día en la entrada del recinto.

La fiesta cuenta con la colaboración e implicación de los ayuntamientos de Outes, Muros, Carnota y Mazaricos, además de un amplio número de empresas y establecimientos de la comarca, cuyo apoyo hace posible la organización de esta iniciativa solidaria.

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Todos los fondos recaudados en esta fiesta gastronómica se destinarán tanto a la nueva residencia que la entidad prevé abrir el próximo año como a actividades y a la renovación de material del centro de atención diurna que Adisbismur tiene en Valadares (Outes), al que acuden de lunes a viernes 52 personas con discapacidad y donde trabajan 22 profesionales.