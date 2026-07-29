Sanidade dota de tecnología de vanguardia al Hospital del Barbanza con una inversión de 410.000 euros

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este miércoles en Ribeira la inversión de más de 410.000 euros que hizo la Xunta para reforzar la capacidad diagnóstica del Hospital del Barbanza con una nueva sala de Radiología de alta tecnología y nuevos ecógrafos para Urgencias y Dermatología.

Gómez visitó el complejo sanitario con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el director xeral de Atención Primaria y Comunitaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos; y el gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio.

Durante la visita, el conselleiro pudo conocer de primera mano el nuevo equipamiento con el que se dotó a este centro y destacó que "las inversiones de la Xunta se transforman en mejores medios para los profesionales y en una atención más precisa y de mayor calidad para los pacientes".

Tecnología de vanguardia

Gómez Caamaño explicó que "el nuevo equipamiento reforzará la capacidad diagnóstica del hospital y permite seguir acercando tecnología de vanguardia a la sanidad pública".

La nueva sala de Radiología, que contó con una inversión de casi 250.000 euros, mejora la calidad de la imagen, aumenta la precisión diagnóstica, reduce la radiación que recibe el paciente e incorpora herramientas basadas en la Inteligencia Artificial, además de disponer de tecnología de imagen 3D.

Permite realizar alrededor de 2.100 estudios cada año, lo que incrementa la capacidad asistencial, y se complementa con un equipo de radiología portátil, que facilita la atención a personas con movilidad reducida.

Ese equipo portátil, que contó con una inversión de más de 111.000 euros, posibilita también al hospital ganar en agilidad y en precisión diagnóstica.

Asimismo, el servicio de Urgencias, gracias a una inversión de 29.000 euros, mejora notablemente su capacidad diagnóstica con la dotación de un nuevo ecógrafo portátil.

El conselleiro explicó que igualmente se incorporó, hace dos meses, con una inversión de más de 21.000 euros, un nuevo ecógrafo de última generación para reforzar el servicio de Dermatología, que es una especialidad con una demanda creciente.

Este ecógrafo permite realizar una evaluación más precisa e inmediata de las lesiones cutáneas y subcutáneas, disponiendo de técnicas diagnósticas no invasivas directamente en la consulta y mejorando la planificación de los tratamientos con una asistencia más resolutiva.

Gómez Caamaño puso en valor la importante actividad del servicio de Dermatología, que el pasado año realizó cerca de 8.200 consultas y más de 8.400 citas programadas.

Asimismo, llevó a cabo 300 intervenciones y cientos de pruebas específicas.

Modernización de los hospitales comarcales

El titular de Sanidade explicó que estos más de 410.000 euros de inversión de la Xunta en este hospital de la red del Sergas "forma parte de la estrategia del Ejecutivo gallego para seguir modernizando el equipamiento sanitario de los hospitales comarcales, con el propósito de acercar la sanidad de vanguardia a todo el territorio".

Por otra parte, Sanidade dotó recientemente al Hospital del Barbanza de una ambulancia de soporte vital avanzando, con base en este centro sanitario, que mejora la atención a las urgencias de más de 75.000 vecinos y vecinas.

Además, la Xunta sigue avanzando en el futuro Hospital de Día Oncohematológico, que permitirá acercar tratamientos especializados sin que los pacientes tengan que desplazarse a otros hospitales.

Noticias relacionadas

En la visita participaron también el teniente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, y la edil de Cultura, Ana Barreiro.