Investigan la supuesta intencionalidad de un incendio que calcinó cuatro coches frente a un taller en Rianxo
La Guardia Civil analiza las imágenes de la videocámara del negocio, ubicado en Araño, que podrían dar la clave
Cuatro vehículos resultaron calcinados este jueves en Rianxo por causas que todavía se desconocen pero sobre el que hay indicios de una posible intencionalidad.
El fuego se inició a las 06.50 horas en uno de los vehículos que estaban estacionados frente al taller de mecánica J. R. Automoción, en la parroquia de Araño.
Las llamas afectaron a otros tres coches que estaban aparcados a escasos metros, dentro del recinto del taller, aunque en una zona abierta.
Dos de los vehículos pertenecen al propietario del taller, y los otros dos estaban allí para su reparación. Se trata de un Alfa Romeo, un Audi, un Peugeot 206 y un Citroën.
La rápida actuación de la dotación de bomberos de Boiro, que extinguió las llamas en quince minutos, evitó que el suceso adquiriese mayores proporciones.
La Guardia Civil investiga el origen y las circunstancias de este suceso. Las imágenes grabadas por la videocámara del taller podrían resultar claves para el esclarecimiento de los hechos y, al parecer, en ellas se ve a una persona merodeando entre los coches dañados instantes antes del incendio.
En el operativo de extinción participaron también agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.
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