Rescatan no Porto do Son un traballador que caeu nun pozo dende unha altura de cinco metros
O accidente prodúxose no lugar de Loreto cando rompeu a tapa sobre a que estaba o operario
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O Porto do Son
Os servizos de emerxencias rescataron este xoves unha persoa que caeu nun pozo no lugar de Loreto, en Noal (O Porto do Son). O home permaneceu consciente en todo momento e presentaba lesións nun brazo.
Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, ao fío das 12.30 horas. Durante a chamada, explicou que un compañeiro de traballo caera ao fondo dun pozo duns cinco metros de profundidade, logo de romper a tapa.
Tralo rescate, foi atendido polo persoal sanitario, que acudiu ao punto en ambulancia.
No rescate interviñeron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Garda Civil, os Bombeiros de Boiro e Ribeira, o GES de Noia e a Policía Local do Porto do Son.
- Los bares de Santiago viven un verano de sequía
- El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
- Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
- Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026
- Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías
- El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada
- Un peatón queda atrapado bajo un vehículo tras ser atropellado en Padrón
- Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe