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Rescatan no Porto do Son un traballador que caeu nun pozo dende unha altura de cinco metros

O accidente prodúxose no lugar de Loreto cando rompeu a tapa sobre a que estaba o operario

Oficiñas do 112 Galicia.

Oficiñas do 112 Galicia. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

Os servizos de emerxencias rescataron este xoves unha persoa que caeu nun pozo no lugar de Loreto, en Noal (O Porto do Son). O home permaneceu consciente en todo momento e presentaba lesións nun brazo.

Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, ao fío das 12.30 horas. Durante a chamada, explicou que un compañeiro de traballo caera ao fondo dun pozo duns cinco metros de profundidade, logo de romper a tapa.

Tralo rescate, foi atendido polo persoal sanitario, que acudiu ao punto en ambulancia.

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No rescate interviñeron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Garda Civil, os Bombeiros de Boiro e Ribeira, o GES de Noia e a Policía Local do Porto do Son.

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