Amplio operativo en una zona de difícil acceso del Monte Pindo para rescatar a dos turistas franceses

Un fuerte operativo fue movilizado este viernes en el Monte Pindo, en Carnota, para rescatar a dos turistas franceses que se habían perdido. Además, uno de ellos tiene una lesión en una pierna.

La llamada de auxilio se produjo a las dos de la tarde. En el operativo participaron, entre otros profesionales de emergencias, efectivos del GES de Muros y bomberos de Cee, así como el helicóptero Pesca I.

Los equipos de emergencias tardaron casi cuatro horas en poder llegar hasta los dos turistas en apuros, pues estaban en una zona de difícil acceso.

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